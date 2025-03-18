CoolIT демонструє технологію рідинного охолодження з підтримкою AI

18 марта 2025 г., 17:25

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Компанія CoolIT Systems оголосила про плани представити свої новітні технології рідинного охолодження на NVIDIA GTC 2025. Крім демонстрації блоків розподілу охолоджувальної рідини (CDU) найвищої щільності, на стенді CoolIT будуть представлені системи охолодження з холодними пластинами для AI-систем наступного покоління.



«На GTC ми раді представити наші системи охолодження наступного покоління для AI, які партнери NVIDIA з виробництва серверів зможуть використовувати для прискорення розроблення своїх платформ із прямим рідинним охолодженням», - сказав Брендон Петерсон (Brandon Peterson), SVP із розвитку бізнесу.



Заявлено, холодні пластини OMNI від CoolIT з технологією Split-Flow забезпечують приріст продуктивності до 30% порівняно зі стандартними холодними пластинами. Системи охолодження CoolIT можуть бути розроблені таким чином, щоб відводити 100% тепла від процесорів, графічних процесорів, пам'яті, вводу-виводу, блоків живлення та інших компонентів сервера, та використовуються в багатьох найкращих суперкомп'ютерах світу.



«Ми дуже раді продовженню співпраці з NVIDIA та іншими партнерами в розвитку AI і прискорених обчислень, а також у створенні AI-платформ наступного покоління, таких як NVIDIA Blackwell Architecture, за допомогою нашої провідної в галузі технології рідинного охолодження», - додав Брендон Петерсон.



Усі продукти CoolIT для чипів і CDU, готові до роботи з AI, включно з холодними пластинами, рідинними колекторами для стійок і CDU, доступні партнерам NVIDIA з виробництва серверів у списку рекомендованих постачальників NVIDIA (RVL).



CoolIT спрощує розробку охолоджувальних контурів для виробників серверів, пропонуючи повний внутрішній дизайн, створення прототипів, тестування та сертифікацію UL у своїх інноваційних центрах Liquid Lab у Тайвані та Канаді.



Крім того, CoolIT має кілька виробничих майданчиків для великосерійного виробництва в Північній Америці та Азії, які забезпечують масштабне впровадження технології рідинного охолодження.

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