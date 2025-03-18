«Київстар» стає ще ближче до виходу на біржу NASDAQ

18 марта 2025 г., 15:25

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VEON, материнська компанія «Київстар», та Cohen Circle Acquisition, спеціалізована компанія з придбання активів, сьогодні оголосили про підписання угоди щодо об'єднання бізнесу.

Після завершення об'єднання бізнесу компанія Kyivstar Group Ltd. (Група Київстар) стане материнською компанією Київстар і буде зареєстрована на фондовій біржі Nasdaq під тикером KYIV.

VEON володітиме щонайменше 80% випущеного та неоплаченого капіталу Kyivstar Group одразу після закриття транзакції, яке, як очікується, відбудеться у третьому кварталі 2025 року, та залежить від схвалення акціонерів Cohen Circle та інших звичайних умов закриття.

Додаткова інформація про транзакцію, включаючи презентацію для інвесторів, буде доступна у Звіті іноземного емітента за формою 6-K, який VEON надасть Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) та буде розміщений на сайті www.sec.gov. Копія угоди по об’єднанню та презентація для інвесторів будуть доступні в Поточному звіті за формою 8-K, який буде подано компанією Cohen Circle до SEC і викладено на www.sec.gov.

«Під час війни «Київстар» зумів очолити процес відновлення стійкості інфраструктури зв’язку України, заклавши підвалини свого майбутнього успіху як провідної компанії з надання цифрових послуг в Україні. Прогрес на шляху до опосередкованого лістингу «Київстар» дозволить нам поділитися цією історією зростання з глобальними інвесторами. Разом з нашою досвідченою та мотивованою командою, ми з нетерпінням чекаємо на завершення об’єднання бізнесу з Cohen Circle, щоб розпочати наступний етап нашого зростання», заявив Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

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