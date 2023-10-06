Великобританія зайнялась питанням домінування Amazon та Microsoft у хмарному сегменті

6 октября 2023 г., 9:35

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Reuters пише, що британський регулятор у четвер звернувся до антимонопольного органу країни з проханням розслідувати домінування американських технологічних гігантів Amazon і Microsoft на ринку хмарних технологій.

Office of Communications (Ofcom) виявив особливості, які ускладнюють використання британським бізнесом сервісом декількох постачальників хмарних послуг.

За даними Ofcom, у 2022 році Amazon Web Services (AWS) та Microsoft мали сукупну частку 70-80% британського ринку послуг публічної хмарної інфраструктури. Google був їхнім найближчим конкурентом з часткою 5-10%.

Британія - не єдина країна, яка цікавиться хмарним сегментом: у березні Федеральна торгова комісія США запросила інформацію про ринок, посилаючись на аналогічний інтерес у Великобританії, Франції, Японії, Нідерландах та Південній Кореї.

"CMA (Управління з питань конкуренції та ринків, Competition and Markets Authority) тепер проведе незалежне розслідування, щоб вирішити, чи є негативний вплив на конкуренцію, і якщо так, то чи необхідно вжити відповідних заходів або рекомендації», - йдеться в повідомленні держоргану.

Amazon заявив, що не згоден з висновками Ofcom, які ґрунтуються на "фундаментальному хибному уявленні про те, як функціонує ІТ-сектор, а також про послуги та знижки, що пропонуються". "Будь-яке необґрунтоване втручання може призвести до ненавмисної шкоди для ІТ-клієнтів та конкуренції", - заявив представник компанії. Але він запевнив, що буде конструктивно співпрацювати з CMA.

Microsoft заявила, що прагне забезпечити, щоб хмарна індустрія Великобританії залишалася інноваційною та висококонкурентною. "Ми будемо конструктивно співпрацювати з CMA", - заявив представник Microsoft.

Ден Рідсдейл (Dan Ridsdale), директор дослідницької компанії Edison, зазначив, що домінування AWS, Microsoft і, меншою мірою, Google було відтворено в кожній великій економіці, окрім Китаю. Але, за його словами, Великобританія найбільш просунулася у вирішенні цієї проблеми, і зараз вона знаходиться на шляху до потенційного вжиття заходів. "Інші юрисдикції, ймовірно, наслідуватимуть її приклад, і регуляторні дії в тій чи іншій формі виглядають неминучими", - сказав він.

Французький антимонопольний орган заявив у червні, що практика в цьому секторі може потенційно обмежити конкуренцію, тоді як регулятор ЄС ретельно вивчає дії Microsoft після скарги торгової групи постачальників послуг хмарної інфраструктури в Європі (CISPE), членами якої є Amazon.

Цього року CMA та Microsoft вже зіткнулися у клінчі, коли регулятор заблокував придбання компанією ігрової компанії Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів. Реструктуризована угода отримала схвалення, але цей епізод чітко продемонстрував готовність CMA взяти на озброєння великі технології.

У квітні Ofcom заявив, що стурбований діями AWS і Microsoft через їхні ринкові позиції на ринку хмарних технологій, і планує звернутися до антимонопольного регулятора з проханням провести розслідування.

У вівторок агентство Reuters повідомило, що Ofcom, як очікується, наполягатиме на проведенні антимонопольного розслідування.

Британські компанії повідомили Ofcom, що вони занепокоєні тим, що їм занадто складно переходити на іншого провайдера хмарних послуг або змішувати і поєднувати їх.

"Тому ми передаємо ринок до CMA для подальшого вивчення", - сказав директор Ofcom Фергал Фаррагер (Fergal Farragher).

CMA привітало цей крок, заявивши, що ефективна конкуренція на ринку Великобританії, який становить 7,5 мільярдів фунтів стерлінгів (9,1 мільярда доларів), має важливе значення.

Віце-президент Google Аміт Завері (Amit Zavery) сказав, що рекомендація Ofcom демонструє необхідність створення відкритого хмарного ринку без прив'язки до одного постачальника. "Британські урядові установи, бізнес і споживачі хочуть легко переміщатися між хмарними платформами і вибирати, які сервіси найкраще відповідають їхнім потребам", - сказав він, додавши, що Google і надалі дозволятиме своїм продуктам працювати в будь-якій хмарі без санкцій.

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