HP випускає ноутбук зі складанним екраном HP Spectre за ціною 5 000 дол.

6 октября 2023 г., 10:25

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Компанія HP представила HP Spectre Foldable PC - пристрій 3-в-1 зі складним екраном, який поєднує в собі функції ноутбука, планшета та настільного комп'ютера, забезпечуючи гібридний досвід роботи.

"Споживачі вимагають більшої гнучкості для підключення, роботи та розваг у своєму гібридному житті, ніж може забезпечити традиційний ноутбук, - заявив Джо Тан (Jo Tan), старший віце-президент і президент підрозділу персональних систем споживчих рішень компанії HP Inc. - Ми раді представити складаний ПК HP Spectre, розроблений для легкої адаптації до різних способів роботи завдяки унікальному міцному форм-фактору, який розширює межі дизайну та технологій".

Наголошується, що користувач може легко перемикатися з традиційного ноутбука на тонкий планшет із суцільним 17-дюймовим екраном, а потім на «потужний настільний комп'ютер з витонченою вбудованою підставкою». Це стало можливим завдяки складній панелі та інтегрованому шарніру, розробленому для довговічності та протестованому за тими ж вимогами, що й традиційні ноутбуки HP.

Для заряджання клавіатури або пера через Bluetooth не потрібні додаткові кабелі, оскільки в пристрій вбудовано бездротову зарядку.

У традиційному режимі ноутбука можна перемикатися між вмістом і вікнами, редагувати фотографії в Photoshop за допомогою розширеного або розгорнутого режиму ноутбука або дивитися фільми IMAX на повному екрані «за допомогою першого у світі складаного ПК з розширеною сертифікацією IMAX Enhanced».

HP стверджує, що Spectre Fold - це перший у світі складаний ПК із вбудованим штучним інтелектом для безпеки, оздоровлення та керування жестами. Вдосконалений чіп АІ адаптується до потреб користувача, забезпечуючи персоналізований досвід роботи з комп'ютером. Можна користуватися такими функціями, як блокування при відході, пробудження при наближенні, автоматичне затемнення екрана та сповіщення про конфіденційність. Нагадування про час і відстань до екрана, а також безконтактне керування вмістом забезпечують більш інтуїтивну взаємодію з пристроєм.

Spectre Fold оснащено HP Presence 2.0 для підвищення продуктивності та співпраці, яка виводить конференції на новий рівень за допомогою 5-мегапіксельної камери, щоб виглядати якнайкраще, а також підтримку Intel Unison для легкого підключення ПК до мобільного пристрою.

Новий пристрій оснащено процесором Intel Core i7 12-го покоління, розробленим на платформі Intel Evo, 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ накопичувача.

Система Spectre Fold може забезпечити тривалий час автономної роботи до 12 годин у режимі ноутбука та до 11 годин у режимі настільного комп'ютера.

Пристрій також оснащений швидким підключенням Wi-Fi 6E.

ПК HP Spectre вже доступний для попереднього замовлення в США за стартовою ціною $4,999.99 та в деяких магазинах Best Buy. Очікується, що пристрій також з'явиться у продажу в деяких країнах пізніше цієї осені.

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