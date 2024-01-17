Вебінар - Захист від атак вимагачів з Acronis Cyber Protect 

Атаки кіберзлочинців за допомогою програм-вимагачів стають все більш поширеними та агресивними. Втрати даних можуть завдати серйозної шкоди бренду та репутації. Перш ніж розглядати способи покращення захисту від програм-вимагачів, корисно розуміти тактику кіберзлочинців для проникнення у бізнес та тихої крадіжки даних перед їх шифруванням.
Acronis Cyber Protect – це інноваційний інструмент, який інтегрує різноманітні можливості захисту даних, використовуючи штучний інтелект для автоматичного виявлення, знешкодження та відновлення після атак програм-вимагачів.
Що вас чекає на вебінарі?
- Демонстрація реальної атаки програм-вимагачів;
- Розгляд стратегії захисту даних;
- Огляд Acronis Cyber Protect та його можливостей.
Кому це корисно?
Власникам бізнесу, IT-професіоналам та всім, хто цікавиться безпекою даних і хоче дізнатися як ефективно запобігати атакам програм-вимагачів.
Коли?
Вівторок, 23 січня 2024 о 20:00 за київським часом.
Тривалість 60 хв.
Мова – англійська.
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