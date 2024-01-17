ERC пропонує асортимент рішень для відеоспостереження Tiandy

17 января 2024 г., 17:45

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Компанія ERC повідомляє про розширення асортименту рішень для відеоспостереження продукцією бренду Tiandy. Як стверджується, Tiandy Technologies входить до першої десятки світових постачальників інтелектуальних рішень для відеоспостереження.

Розробник має кваліфіковану та численну команду у сфері R&D, яку складає понад 1000 інженерів. Завдяки цьому Tiandy володіє понад 900 патентами й авторськими правами на програмне забезпечення для відеоспостереження.

Tiandy може запропонувати комплексні рішення у різноманітних сегментах відеонагляду – для систем початкового рівня з базовим функціоналом, рішення з вбудованою аналітикою, а також камери преміум рівня з лазерним фокусуванням, безперервним стеженням за певним об’єктом та можливістю наближення об’єктів х63 з покращеним інфрачервоним підсвічуванням.

Серія Tiandy ColorMaker дає змогу відстежувати об’єкти в кольорі навіть в абсолютній темряві, а серія Tiandy TriLight за будь-якої активності об’єктів в полі зору камери активує додаткове підсвічування зони стеження та дає змогу оператору бачити кольорове зображення. Додатково слід зазначити, що всі камери Tiandy мають можливість живлення PoE.

Виробник має у своєму портфелі проєкти: з безпеки пасажирів на головному вокзалі Каїру в Єгипті; комфорту мешканців у готелі Al Reef Villas в ОАЕ; інфраструктури магазинів Metro Cash & Carry Ukraine тощо.

Обладнання Tiandy може бути цікавим як інтеграторам, так і SMB-партнерам для побудови рішень для відеонагляду невеликих приміщень та об’єктів.

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