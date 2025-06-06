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«Мегатрейд» обладнала український офіс Mondelez БФП Ricoh

6 июня 2025 г., 14:35

«Мегатрейд» обладнала український офіс Mondelez БФП Ricoh

Компанія «Мегатрейд», офіційний дистриб’ютор Ricoh в Україні, реалізувала комплексний проєкт із постачання, встановлення та запуску офісного друкарського обладнання для українського представництва Mondelez International.

У межах співпраці команда «Мегатрейд» забезпечила: постачання 26 багатофункціональних пристроїв Ricoh для щоденної офісної роботи; встановлення обладнання з урахуванням особливостей простору; його підключення до корпоративної інфраструктури; навчання користувачів та сервісну підтримку.

Обладнання підібране з урахуванням високих вимог до надійності, економічності та безпеки даних. Усі БФП підтримують функції двостороннього друку, сканування до хмари, а також відповідають стандартам енергоефективності.

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