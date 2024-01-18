За підтримки Всесвітнього економічного форуму у Києві відкриють GovTech-центр

18 января 2024 г., 8:35

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Міністерство цифрової трансформації України та Всесвітній економічний форум домовилися про партнерство в розвитку цифровізації та уклали лист про наміри в Давосі. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, президент Всесвітнього економічного форуму Бьорге Бренде та керівний директор форуму Джеремі Юргенс.



«У 2019 році Україна переосмислила концепцію цифрової держави: ми вибрали підхід mobile first та запустили державний superapp Дія. Це сформувало культуру цифрової трансформації в Україні та впливає на весь світ. Уряди інших країн цікавляться нашим досвідом, і ми вже співпрацюємо й ділимося досвідом запуску державного застосунку в Естонії. Відкриття Govtech-центру в Києві спільно з Всесвітнім економічним форумом є логічним наступним кроком, і наша команда дуже рада цьому партнерству», — зазначив Михайло Федоров.



Одним з головних результатів співпраці стане відкриття в Києві GovTech-центру. Це платформа, яка займатиметься розвитком урядових технологій та об’єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти Форуму.



У фокусі будуть такі теми: цифрова трансформація уряду, розвиток електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами та прискорювати цифрові реформи в Україні.



«Ми високо оцінюємо натхненну роботу Міністерства цифрової трансформації України, яке впроваджує цифровізацію в найскладніших умовах. Це не лише доводить стійкість українського уряду та громадян, а й цифрової інфраструктури країни. Створення нового центру в Україні, безсумнівно, допоможе Україні розвивати нові партнерства та зміцнювати свої напрацювання у сфері GovTech», — сказав Джеремі Юргенс.



Перший Глобальний урядовий технологічний центр вже найближчим часом запрацює в столиці Німеччини Берліні (GGTC Berlin) та зосередиться на інноваціях у державному секторі, цифровій трансформації, застосуванні новітніх технологій в уряді та організаціях державного сектору. Україна стане другою країною у світі, де відкриють таку платформу. Це доводить, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні. Попри повномасштабну війну наша держава розвивається та продовжує задавати світові тренди.

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