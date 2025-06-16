HPE Aruba Networking вдосконалює рішення кібербезпеки завдяки AI та аналітиці поведінки

16 июня 2025 г., 13:35

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HPE Aruba Networking презентує рішення для кібербезпеки, які базуються на аналітиці поведінки й штучному інтелекті, інформує Мегатрейд. Нове рішення Network Detection and Response (NDR) використовує телеметрію зі сховища даних HPE Aruba Networking Central (з даними майже 4 млн пристроїв і понад мільярда клієнтів) для навчання та розгортання моделей AI. Вони виявляють аномалії у мережах, зокрема на вразливих IoT-пристроях. Це дає змогу виявляти потенційні загрози та реагувати на них до того, як вони зможуть завдати шкоди.

HPE Aruba Networking Central здійснює спостереження за мережею щодо шкідливої активності, використовуючи сигнатури інтелекту загроз IDS/ IPS для аналізу мережевого трафіку та виявлення патернів, які відповідають ланцюгу дій програм-вимагачів. Це дає змогу генерувати події загроз, а також (за умови активації адміністратором безпеки) блокувати шкідливі пакети даних. Ці можливості гарантують додатковий рівень захисту, який активно аналізує мережу й надсилає сигнали. Для того, щоб запобігати загрозам, таким як програми-вимагачі, у режимі реального часу він здійснює дії на основі правил щодо потоків трафіку.

Удосконалення хмарного підходу до Zero Trust Network Access (ZTNA) дає змогу застосовувати однакову політику контролю доступу як у хмарі, так і в локальних мережах. Це значно підвищує рівень безпеки в корпоративних містечках та центрах обробки даних, забезпечуючи стабільний користувацький досвід і дотримання правил безпеки незалежно від місця перебування користувача.

Ці нові інструменти додатково розширюють портфоліо рішень безпеки HPE Aruba Networking, де вже є нові рішення, представлені на конференції RSA в травні 2024 року. Тоді були представлені не лише можливості для спостереження за безпекою, які використовують штучний інтелект у рамках платформи HPE Aruba Networking Central, а й перший в історії компанії брандмауер як сервіс (SSE).

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