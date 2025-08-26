 
`

Презентована автономна електрична мережа для бізнесу та промисловості Talegent Microgrid

Talegent Microgrid – автономна електрична мережа для бізнесу та промисловості

Компанія Мегатрейд представлила в Україні рішення Microgrid від Talegent, завдяки якому підприємство може генерувати власну електроенергію та використовувати її за потребою.

Як зазначається, Microgrid – це одна з найнадійніших технологій для забезпечення електроенергією об’єктів, які не мають до неї доступу тимчасово або постійно. Рішення поєднує виробництво та споживання електроенергії на відміну від електричної мережі, яка отримує електроенергію централізовано з енергогенерувального підприємства.

Серед основних переваг мікромереж від Talegent - можливість інтеграції локальних відновлюваних джерел енергії, а також економія витрат на електроенергію завдяки оптимізації попиту, зберігання електроенергії та продажу її до мережі під час пікового попиту. Це надійне джерело електроенергії, що забезпечує електропостачання об’єктівв під час чергових відключень чи блекаутів.

Для вироблення електроенергії в мікромережі зазвичай використовують поєднання дизельних генераторів, сонячної енергії (PV-система) та LFP-батарей для накопичення та зберігання електроенергії (BESS, Battery Energy Storage System).

Презентована автономна електрична мережа для бізнесу та промисловості Talegent Microgrid

