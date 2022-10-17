Вартість угод зі злиття та поглинання центрів обробки даних у 2022 році стане рекородною

17 октября 2022 г., 15:05

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Дослідження Synergy Research Group показують, що за перші дев'ять місяців цього року було укладено 140 угод зі злиття та поглинання у сфері ЦОД на загальну суму 30 млрд дол. Плюс до цього ще 17 млрд дол. знаходяться в стадії узгодження і будуть закриті до кінця року. Якщо додати до цього регулярний потік угод, які відбуваються без попереднього публічного повідомлення, то 2022 рік може зрівнятися з рекордним рівнем активності у сфері злиттів та поглинань у цьому сегменту.



Компанія Synergy зареєструвала 216 угод, укладених у 2021 році, загальною вартістю понад 49 млрд дол., що на 42% більше, ніж було у 2020 році з показником 34 млрд дол., що також було рекордним показником на той час.



Помітною тенденцією в галузі став нещодавній приплив приватних коштів. У період 2015-2018 років на частку приватних інвесторів припадало 42% вартості угод. У 2019-2021 роках, коли загальний рівень активності у сфері злиттів та поглинань різко зріс, частка приватного капіталу зросла до 65%. А за перші три квартали цього року частка приватного капіталу підскочила до понад 88%.



Найважливішими подіями цього року стали придбання CyrusOne за 15 млрд дол. інвестиційними компаніями KKR та Global Investment Partners, а також очікуване придбання Switch компанією DigitalBridge за 11 млрд дол. Торік найбільшими угодами були поглинання CoreSite і QTS ціною 10 млрд дол. кожна. Ці угоди є чотирма найбільшими за вартістю поглинаннями, які коли-небудь бачила галузь. Всі чотири придбані компанії входять до світового рейтингу топ-15 операторів колокації, а на ринку США вони посідають третє-шосте місце, поступаючись лише Equinix та Digital Realty.



До означених чотирьох рекордних угод слід додати придбання оператором Digital Realty компанії Interxion за 8,4 млрд дол. та DuPont Fabros за 7,6 млрд дол. Плюс до цього - поглинання з боку Equinix компанії Telecity за 3,8 млрд дол. та центрів обробки даних Verizon за 3,6 млрд дол. Китайська Jiangsu Shagang Group придбала компанію Global Switch, яка в кінцевому підсумку була оцінена в більш ніж 8 млрд дол. в результаті угод, які були розподілені протягом трьох років. Окрім цих мега-угод, серед тих, хто робив найбільші серійні поглинання були Equinix, Digital Realty, EQT, DigitalBridge/Vantage, CyrusOne, GDS, GI Partners, Keppel, Macquarie, Mapletree та NTT.



«Спостерігається невпинне зростання попиту на потужності центрів обробки даних, основними каталізаторами якого є бурхливий ринок хмарних технологій, швидке розширення гіперскейлерів і нескінченне зростання цифрових послуг як для споживачів, так і для підприємств», - підкреслив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - «Це чудова новина для операторів дата-центрів, але проблема полягає в тому, що навіть найбільші з них більше не можуть фінансувати необхідне зростання безпосередньо, тому вони все частіше звертаються до зовнішніх інвесторів або продають нестратегічні активи. У той же час, екосистема центрів обробки даних, що бурхливо розвивається, як магніт, привертає увагу багатих приватних інвестиційних компаній, які жадібно шукають привабливі довгострокові інвестиційні інструменти. Буму угод зі злиття та поглинання центрів обробки даних не видно кінця».

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