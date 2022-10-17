Ігрова периферія NZXT вже в Україні

17 октября 2022 г., 15:55

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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор NZXT в Україні, повідомила про розширення номенклатури пристроїв цього виробника, які постачаються в Україну. Механічні клавіатури, лазерні оптичні мишки, а також ергономічні килими NZXT вже надійшли в продаж і можуть бути придбані у роздрібних партнерів дистриб'ютора.



Зазначено, з 2004 року NZXT посідає провідні позиції у створенні та виробництві апаратних компонентів для ПК, постійно розширюючи продуктову лінійку і пропонуючи додаткові продукти та послуги, зокрема BLD - спеціалізовану службу збирання ПК NZXT, а також безплатну програму моніторингу ПК NZXT CAM.



Як відмічається, нова лінійка пристроїв NZXT для геймерів, є наступним природним кроком у розвитку компанії.



Лінійка оптичних мишей Lift включає дротові моделі, які вирізняються полегшеною конструкцією (67 г), що значною мірою полегшує швидкі рухи гравця. А їхня точність забезпечується оптичним сенсором високої роздільної здатності 16000 dpi. Механічні кнопки Omron дають змогу домогтися тривалого терміну експлуатації пристроїв.



Модульні механічні клавіатури NZXT сімейства Function представлені моделями трьох розмірів. Відмінною особливістю цих клавіатур є можливість гарячої заміни кнопок, сумісних з MX. А стандартний дизайн нижнього ряду дає змогу в будь-який момент перейти на клавіатури сторонніх виробників. Конструкція клавіатур передбачає також під'єднання майданчика для долонь.



Килимки для мишей NZXT забезпечують гладку, міцну поверхню і представлені трьома розмірами й трьома колірними дизайнами. Їхня стійка до плям і міцна поверхня забезпечує захист від пролитої рідини, бруду та зносу.

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