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Ігрова периферія NZXT вже в Україні

17 октября 2022 г., 15:55
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Компанія Diweave, офіційний дистриб'ютор NZXT в Україні, повідомила про розширення номенклатури пристроїв цього виробника, які постачаються в Україну. Механічні клавіатури, лазерні оптичні мишки, а також ергономічні килими NZXT вже надійшли в продаж і можуть бути придбані у роздрібних партнерів дистриб'ютора.

Зазначено, з 2004 року NZXT посідає провідні позиції у створенні та виробництві апаратних компонентів для ПК, постійно розширюючи продуктову лінійку і пропонуючи додаткові продукти та послуги, зокрема BLD - спеціалізовану службу збирання ПК NZXT, а також безплатну програму моніторингу ПК NZXT CAM.

Як відмічається, нова лінійка пристроїв NZXT для геймерів, є наступним природним кроком у розвитку компанії.
Ігрова периферія NZXT вже в Україні
Лінійка оптичних мишей Lift включає дротові моделі, які вирізняються полегшеною конструкцією (67 г), що значною мірою полегшує швидкі рухи гравця. А їхня точність забезпечується оптичним сенсором високої роздільної здатності 16000 dpi. Механічні кнопки Omron дають змогу домогтися тривалого терміну експлуатації пристроїв.
Ігрова периферія NZXT вже в Україні
Модульні механічні клавіатури NZXT сімейства Function представлені моделями трьох розмірів. Відмінною особливістю цих клавіатур є можливість гарячої заміни кнопок, сумісних з MX. А стандартний дизайн нижнього ряду дає змогу в будь-який момент перейти на клавіатури сторонніх виробників. Конструкція клавіатур передбачає також під'єднання майданчика для долонь.
Ігрова периферія NZXT вже в Україні
Килимки для мишей NZXT забезпечують гладку, міцну поверхню і представлені трьома розмірами й трьома колірними дизайнами. Їхня стійка до плям і міцна поверхня забезпечує захист від пролитої рідини, бруду та зносу.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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