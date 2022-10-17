Планшет Pixel Tablet вийде з зарядною базою-динаміком

17 октября 2022 г., 14:10

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Google представила свій планшет Pixel Tablet, очікуваного наступника Pixel Slate, який буде на ринку у 2023 році.



Пристрій буде поставлятися разом із зарядною док-станцією, яка виконує також функцію в якості динаміка. Мета подвійного призначення док-станції полягає в тому, щоб надати планшету нове призначення в будинку, щоб його не ховали в шухляду або не забували на дивані, коли він не використовується.



Новий пристрій є частиною лінійки "широкоформатних" Android-пристроїв Google, які будуть використовувати нові можливості ОС. Він також буде працювати на новому чіпі Tensor G2, який використовується в телефонах Pixel 7.



Хоча компанія не розкрила жодних специфікацій пристрою, Google показала, як він буде виглядати. Як і будь-який планшет, він має екран з широкими рамками і спрямованою назовні камерою в одному з кутів.



Зарядна док-станція, яка виконує роль динаміка, має вигляд циліндра зі зрізаною під кутом верхньою частиною. Планшет можна встановити на неї, що дозволяє дивитися на нього як на екран, так що користувачі можуть встановити його на кухні і читати рецепти або дивитися фільми, одночасно виконуючи іншу роботу.



Компанія додала, що оскільки підставка виконує функцію зарядного пристрою, її магніти точно налаштовані, щоб полегшити встановлення і зняття планшета з легкістю. Хоча компанія не вдавалася в подробиці про планшет або зарядну базу, Google додала, що док-станція буде пропонувати покращений звук і допомогу в режимі "вільні руки" для Google Assistant.

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