В Украине представлены смартфоны OPPO A-серии

21 мая 2020 г., 13:15

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Бренд OPPO презентовал в нашей стране смартфоны новой A серии. Запуск серии прошел в прямом эфире на официальной Instagram-странице OPPO Ukraine.

Заявлено, что новая серия смартфонов OPPO ориентирована молодежную аудиторию с активной жизненной позицией. В линейку вошло пять моделей: А31, А91, А52, А72 и А12.

Смартфон OPPO А31 продвигается как решение с «безграничными возможностями фото и видео по разумной цене». Он базируется на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio P35, оснащен 4 ГБ RAM и накопителем на 64 ГБ. OPPO A31 также оборудован тройной 12-мегапиксельной камерой с отдельным макромодулем на 2 Мп. У устройства 6,5-дюймовый экран с функцией фильтрации синего света. Кроме того, в OPPO A31 установлен аккумулятор мощностью 4230 мАч, для которого заявлена возможность смотреть HD-видео онлайн до 14 часов или играть в игры до 7 часов.

Модель OPPO А91 позиционируется как «сверхмощность в сверхтонком корпусе». Сообщается, что OPPO А91 — это самый легкий (172 г) и одновременно самый мощный смартфон серии. Объем его энергонезависимой памяти составляет 128 ГБ. OPPO A91 оснащен технологией быстрой зарядки VOOC Flash Charge 3.0, а также аккумулятором 4000 мАч. Основная Quad-камера с разрешением 48 Мп поддерживает комбинированную технологию 4-в-1 пикселя. Возможности фото и видеосъемки усиливаются благодаря ультраширокому модулю с охватом 119°, функциям макрообъектива 3-8 см с автофокусировкой, а также AI-режиму для создания портретов.

Лозунг смартфона OPPO А52 — «доступная выносливость». Модель OPPO A52 с оболочкой ColorOS 7.1 имеет 4 ГБ RAM, а также накопитель на 64 ГБ. Встроенный аккумулятор обладает мощностью 5000 мАч. Экран OPPO A52 имеет разрешение 1080×2400. Смартфон оснащен фронтальной камерой в 8 Мп, а также 3D Quad-камерой.

Смартфон OPPO А72 рассматривается, как «новый уровень возможностей». В новинке 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Разрешение экрана составляет FHD+, а АI Quad-камера обеспечивает 48 Мп.

Для модели OPPO А12 предлагается лозунг «больше места, лучшая производительность». OPPO A12 создан на ColorOS 6.1, имеет 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. В нем установлена двойная камера 13 Мп, аккумулятор емкостью 4230 мАч и экран с функцией защиты глаз.

Модели новой А серии уже доступны для украинских пользователей на сайте ROZETKA и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, KTC, Ringoo и OPPO A31 представлен на украинском рынке в трех цветах: Белая Фантазия, Мистический Черный, Озерный Зеленый. Цена — 4499 грн.

Смартфон OPPO А91 доступен в двух цветах — Молниеносный Черный и Пылающий Синий. Цена — 9999 грн.

OPPO A72 можно приобрести в трех цветах: Сумеречный Черный, Сияющий Белый и Пурпурная Зоря по цене 7999 грн.

OPPO A52 по цене 5999 грн доступен в цветах Сумеречный Черный и Родниковый Белый.

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