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Спад на мировом рынке печатной периферии достиг 7,5%

21 мая 2020 г., 12:35
Спад на мировом рынке печатной периферии достиг 7,5%

С учетом того, что производственные мощности большинства вендоров находятся в Китае, нарушения в цепочках дистрибуции, вызванные пандемией COVID-19, привели к глобальным отгрузкам не более 21,1 млн принтеров, копиров и МФУ формата печати А2-А4, — сообщает IDC. В годовом сравнении негативная динамика составила 7,5%.

В плюс сумел выйти лишь сегмент цветных лазерных МФУ со скоростью печати 21-30 стр./мин. — при отгрузке 693 тыс. устройств рост достиг 3,0%.

Япония, а также страны Центральной и Восточной Европы оказались двумя регионами, отчитавшимися ростом поставок. В частности, Страна восходящего солнца выросла на 5,2%, до 1,1 млн устройств, а в страны ЦВЕ поставки увеличились на 1,8%, до 1,3 млн устройств.

Поставки струйной техники с СНПЧ возросли на 5,5%, до 3,7 млн устройств.

Лишь два вендора из Тор-5 — Brother и Epson — сумели улучшить прошлогодние показатели. Обе компании отлично сработали в США и Латинской Америке, а также в ЦВЕ.


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