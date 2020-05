Еженедельно свыше 190 тыс. кибератак эксплуатируют тему коронавируса

21 мая 2020 г., 13:45

Компания Check Point Software Technologies зафиксировала более 192 тыс. случаев атак в неделю, связанных с коронавирусом в течении последних 14 дней. Это на 30% выше по сравнению с прошлыми неделями. Все атаки были связаны с темой коронавируса и осуществлялись с фальшивых доменов, которые имитировали сайты международных организаций, а также сайт платформы Zoom.

Хакеры часто прибегают к использованию имени «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ) для осуществления своих атак. Так, недавно киберпреступники осуществили фишинговую рассылку от лица ВОЗ (англ. World Health Organization, WHO) с использованием домена «who.int». Чтобы привлечь внимание жертвы, в теме письма мошенники указывали: «Срочное письмо от ВОЗ: результаты теста первой вакцины от COVID-19». К письму был прикреплен файл с именем «Xerox_scan_covid-19_urgent информационное письмо.xlxs.exe». При его загрузке автоматически устанавливался вредонос Agent Tesla, который используя кейлоггер похищал пароли с устройств пользователей.

Также исследователи Check Point обнаружили фишинговые письма, в которых от лица ООН и ВОЗ злоумышленники просят отправить деньги на биткоин-кошельки.

Пример письма, в котором мошенники запрашивают средства от лица ВОЗ

За последние три недели было зарегистрировано около 2449 новых доменов Zoom, 1,5% из которых – вредоносные (32), а 13% – подозрительные (320). С января во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 6576 доменов, имитирующих платформу Zoom, среди них 37% пришлось на последние три недели после объявления пандемии коронавируса.

Динамика роста числа доменов, похожих на Zoom

Злоумышленники также часто используют названия популярным сервисов Microsoft Teams и Google Meet для обмана людей. В последнее время пользователи получали фишинговые письма с темой: «You have been added to a team in Microsoft Teams» («Вы были добавлены в команду Microsoft Teams»). Нажимая на иконку «Открыть Microsoft Teams» жертвы переходили по зараженной ссылке (http://login\.microsoftonline.com-common-oauth2-eezylnrb\.medyacam\.com/common/oauth2/), загружая на свое устройство вредоносное ПО. Официальная ссылка Microsoft Teams выглядит совсем иначе: https://teams.microsoft.com/l/team.

Кроме того, исследователи Check Point обнаружили поддельные домены Google Meets. Например, «Googelmeets\.com», который был зарегистрирован 27 апреля.

За последние три недели было зарегистрировано 19749 новых доменов, связанных с темой коронавируса, из которых 2% являются вредоносными (354) и еще 15% – подозрительными (2961). С начала вспышки эпидемии во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 90284 новых домена, связанных с COVID-19.

Еженедельная динамика появления доменов, связанных с темой коронавируса

Исследователи Check Point вывили зависимость между возникновением фейковых доменов и этапами вспышек эпидемии.

1. В начале пандемии часто встречались домены, содержащие живые карты, которые позволяли отслеживать распространение вируса по разным регионам. Также популярны были сайты, описывающие симптомы коронавируса.

2. К концу марта внимание было сосредоточено на различных видах помощи и выплатах, которые осуществлялись в нескольких странах.

3. Затем широкое распространение получили домены, связанные с жизнью после коронавируса, а также домены, информирующие о второй волне эпидемии.

4. На протяжении всего периода пандемии домены, связанные с тестами и вакцинами, остаются неугасающим трендом для злоумышленников. Их общее число продолжает расти.

Процентное соотношение количества доменов по разным темам, связанным с коронавирусом

Меры предосторожности:

1. Остерегайтесь доменов, схожих с различными популярными сайтами. Обращайте внимание на орфографические ошибки в электронных письмах или на веб-сайтах;

2. Не доверяйте неизвестным отправителям. Будьте осторожны с файлами, полученными по электронной почте от неизвестных отправителей, особенно если при их открытии необходимо выполнить какие-либо действия (перейти по ссылке или открыть вложение к письму);

3. Используйте подлинные источники. Убедитесь, что при оформлении заказа вы используете официальный сайт. Не стоит переходить по ссылкам в электронных письмах. Вместо этого найдите нужный вам сайт самостоятельно с помощью поисковой системы, которой вы пользуетесь;

4. Остерегайтесь «специальных предложений». Предложение скажем «эксклюзивного лекарства от коронавируса» по почте или в интернете должно вызвать сомнение;

5. Убедитесь, что вы используете разные пароли для каждого приложения и каждой учетной записи.

