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В 2021 г. мировой рынок TWS вырастет на 33%

6 мая 2021 г., 16:28
В 2021 г. мировой рынок TWS вырастет на 33%

Согласно прогнозам Counterpoint Research, в 2021 г. мировой рынок
по-настоящему беспроводных наушников (TWS) способен добиться роста поставок в размере 33%. Если прогноз подтвердится, объем рынка за год увеличится с 233 до 310 млн устройств.

Несмотря на вызванный пандемией общемировой экономический спад, по итогам прошлого года рынок сумели выйти в плюс на здоровые 75% «YoY», а его двигателем являлись модели из нижнего и среднего ценовых сегментов. В нынешнем году главной ударной силой останутся недорогие продукты, а ощутимый прогресс в части развития сегмента «High-End» ожидается не ранее третьего квартала.

В 2020 г. Apple продолжала оставаться единоличным лидером рынка TWS. Тем не менее, ощутимый конкурентный прессинг привел к сокращению подконтрольной доли до 31%. Негативная для вендора тенденция сохранится и в нынешнем году, по итогам которого вклад Apple в общие поставки вряд ли превысит 27% при отгрузке около 84 млн гаджетов.

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