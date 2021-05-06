Splunk Observability Cloud упростит мониторинг приложений в многооблачных средах

6 мая 2021 г., 17:15

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Переход предприятия на многооблачную ИТ-архитектуру усложняет отслеживание всего, что в ней происходит. Благодаря представленном Splunk в октябре прошлого года сервису Observability Cloud, DevOps и ИТ-команды получают преимуществa унифицированного и нейтрального к производителям интерфейса для всех данных мониторинга приложений, собираемых в реальном времени в любом масштабе.



С 5 мая Observability Cloud стал общедоступным, объединив Splunk Infrastructure Monitoring, Splunk Application Monitoring, Splunk On-Call, а также три абсолютно новых предложения – Splunk Real User Monitoring (RUM), Splunk Synthetic Monitoring и Splunk Log Observer.



Splunk Log Observer – это новый инструмент ведения журнала, помогающий командам DevOps лучше понимать поведение приложений и инфраструктуры, а Splunk RUM нацелен на устранение проблем с производительностью веб-браузера. Splunk Synthetic Monitoring способствует безотказной работе и улучшению производительность программных интерфейсов (API), конечных точек служб, бизнес-транзакций и пользовательских потоков.



«С Splunk Observability наше среднее время решения проблем сократилось с 30 минут до менее 5, что позволило нам сохранить 100%-ю готовность в условиях трафика «Чёрной пятницы», который был на 300% выше, чем в предыдущем году», заявил сказал Бен Леон (Ben Leon), директор Lenovo по онлайновым операциям и электронной торговле.



Splunk также рассчитывает привлечь клиентов новой упрощённой моделью ценообразования, которая, по её информации, напрямую учитывает выгоду, приобретаемую ИТ-специалистами и командами DevOps.



Наблюдаемость ИТ, включающая в себя мониторинг приложений для быстрого выявления и устранения причин любых проблем, – это новый, развивающийся сегмент рынка, который становится всё более важным для многих предприятий. На этом рынке уже работают такие фирмы, как Sumo Logic, DataDog, а также Amazon Web Services, которая только на этой неделе запустила собственный продукт, Amazon DevOps Guru.

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