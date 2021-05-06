 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 17 (1264)

25.04 - 02.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Splunk Observability Cloud упростит мониторинг приложений в многооблачных средах

6 мая 2021 г., 17:15
0 
 

Splunk Observability Cloud упростит мониторинг приложений в многооблачных средах

Переход предприятия на многооблачную ИТ-архитектуру усложняет отслеживание всего, что в ней происходит. Благодаря представленном Splunk в октябре прошлого года сервису Observability Cloud, DevOps и ИТ-команды получают преимуществa унифицированного и нейтрального к производителям интерфейса для всех данных мониторинга приложений, собираемых в реальном времени в любом масштабе.

С 5 мая Observability Cloud стал общедоступным, объединив Splunk Infrastructure Monitoring, Splunk Application Monitoring, Splunk On-Call, а также три абсолютно новых предложения – Splunk Real User Monitoring (RUM), Splunk Synthetic Monitoring и Splunk Log Observer.

Splunk Log Observer – это новый инструмент ведения журнала, помогающий командам DevOps лучше понимать поведение приложений и инфраструктуры, а Splunk RUM нацелен на устранение проблем с производительностью веб-браузера. Splunk Synthetic Monitoring способствует безотказной работе и улучшению производительность программных интерфейсов (API), конечных точек служб, бизнес-транзакций и пользовательских потоков.

«С Splunk Observability наше среднее время решения проблем сократилось с 30 минут до менее 5, что позволило нам сохранить 100%-ю готовность в условиях трафика «Чёрной пятницы», который был на 300% выше, чем в предыдущем году», заявил сказал Бен Леон (Ben Leon), директор Lenovo по онлайновым операциям и электронной торговле.

Splunk также рассчитывает привлечь клиентов новой упрощённой моделью ценообразования, которая, по её информации, напрямую учитывает выгоду, приобретаемую  ИТ-специалистами и командами DevOps.

Наблюдаемость  ИТ, включающая в себя мониторинг приложений для быстрого выявления и устранения причин любых проблем, – это новый, развивающийся сегмент рынка, который становится всё более важным для многих предприятий. На этом рынке уже работают такие фирмы, как Sumo Logic, DataDog, а также Amazon Web Services, которая только на этой неделе  запустила собственный продукт, Amazon DevOps Guru.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  