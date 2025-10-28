Міненерго: за 100 днів введено в експлуатацію 117,64 МВт децентралізованої енергосистеми

28 октября 2025 г., 10:25

Міністерство енергетики повідомило, що за останні 100 днів до Фонду підтримки енергетики залучено 113 млн євро. Ще 33,1 млн євро внесків до Фонду задекларовано міжнародними партнерами. Це ті кошти, на які Україна продовжує закуповувати необхідне енергетичне обладнання для швидких ремонтів після атак ворога. Партнери допомагають як фінансовими ресурсами, так і устаткуванням – за цей час отримано більше тонни вантажів з усім необхідним від 14 країн світу.



«Розбудова децентралізованої енергосистеми є одним з ключових пріоритетів Уряду в умовах війни. Тож за 100 днів введено в експлуатацію 117,64 МВт в регіонах. Ще 180,3 МВт очікуємо до кінця року», – зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.



За 100 днів у рамках урядової програми “Промінь надії” встановлено 17 сонячних електростанцій для лікарень. Стартувала програма безкоштовних сонячних панелей для шкіл – бюджет в 16,5 млн євро.



Підкреслюється, що уряд створює й умови для покращення умов ведення господарської діяльності підприємствами ПЕК. Зокрема, наразі терміни процедури закупівель енергетичного обладнання скорочено на 21 день. Завдяки дерегуляційним рішенням тривалість ремонтів об'єктів ГТС вдалося скоротити на 6 місяців та зменшити час оформлення документів для будівництва та реконструкції елементів ГТС на 4-8 місяців. Ці рішення дозволяють підвищити надійність роботи ОЕС України, мінімізувати ризики відключень та стабілізувати енергопостачання для населення й промисловості.

