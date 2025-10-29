Естонія з початку агресії рф надала Україні 650 тонн енергообладнання

29 октября 2025 г., 10:25

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак взяв участь у зустрічі премʼєр-міністра України Юлії Свириденко з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.



Енергетична підтримка України в умовах невпинних російських атак стала однією з тем обговорення. Під час розмови з Юлією Свириденко Маргус Цахкна підтвердив готовність Естонії допомагати у відбудові української енергетичної інфраструктури.



Роман Андарак зазначив, що Естонія залишається надійним партнером України - від початку повномасштабного вторгнення послідовно надає всебічну підтримку, як шляхом внесків до Фонду підтримки енергетики, так і у вигляді гуманітарної допомоги.



Зокрема, загальний внесок Естонії до Фонду підтримки енергетики України склав 420 тисяч євро. Крім того, з 2022 року Естонія надала Україні 30 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою близько 650 тонн.



Україна вдячна естонським колегам за всебічну підтримку енергетичного сектору, зазначили у Міненерго.

