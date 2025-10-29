Grammarly трансформується у Superhuman

29 октября 2025 г., 17:25

Компанія Grammarly, яка має українське коріння та розпочинала як розробник програмного забезпечення для коректури та письма на базі штучного інтелекту, оголосила про глобальний ребрендінг.



Як зазначається, новий бренд Superhuman буде об’єднувати Grammarly, Coda та Superhuman Mail в єдину АІ-нативну продуктивну платформу, названу Superhuman Suite.



Цей ребрендинг відображає еволюцію компанії, яка послідовно рухалася до створення повноцінної АІ-платформи. Цьому кроку передувало придбання компаній Coda Project (платформа для обробки документів) у грудні та Superhuman Labs (преміальний поштовий клієнт) у липні.



Люк Бенке (Luke Behnke), керівник корпоративного продукту Superhuman, пояснив, що допомога у написанні тексту виросла у щось набагато більше - АІ, який проактивно підтримує людей скрізь, де вони працюють.



Для інтеграції продуктів та робочих процесів Superhuman запускає Superhuman Go - АІ-асистент, який функціонує на кожній вкладці та в інструменті, де відбувається робота. Go забезпечує проактивну, контекстно-залежну допомогу і може підключатися до понад 100 застосунків.



У компанії пояснюють, що основне завдання Go - усунути неефективність, спричинену необхідністю постійно перемикатися між різними програмами. Асистент використовує АІ-агентів, які допомагають у співпраці та роботі зі знаннями. Наприклад, Go може витягнути деталі облікового запису клієнта з CRM для відповіді на електронний лист, нагадати про обговорені теми перед зустріччю або скерувати запит на виправлення помилки у систему інженерного відділу.



Нова платформа використовує свій досвід та дані від понад 40 мільйонів щоденних користувачів Grammarly, щоб надавати персоналізовані підказки, вивчаючи контекст, стиль та пріоритети користувача без необхідності постійного ручного введення запитів.



Superhuman Go запускається з маркетплейсом Superhuman Agent Store, де користувачі можуть знайти різні види агентів:



Агенти-конектори підключаються до інструментів (Google Workspace, Microsoft Outlook, Atlassian Jira) для отримання контексту в реальному часі.



Спеціалізовані агенти для письма Grammarly допомагають із натхненням та експертною оцінкою тексту.



Агенти-партнери від сторонніх компаній (наприклад, Quizlet, Fireflies.ai) надають додаткові функції.



Superhuman також пропонує Superhuman Agents SDK (наразі у закритій бета-версії), що дозволить розробникам створювати власні підключені АІ-агенти, які зможуть працювати поруч із працівниками та використовувати дані підприємства. Компанія підкреслює, що її мета - створити інфраструктуру, яка дозволить різним АІ-інструментам краще взаємодіяти.



Для існуючих клієнтів Grammarly, Coda та Superhuman Mail функціональність продуктів не змінюється, але вони отримують доступ до нових можливостей інтегрованої платформи. Superhuman Go доступний для всіх користувачів на розширеннях для браузерів Chrome та Edge, а його функції будуть безкоштовними до 1 лютого 2026 року.

