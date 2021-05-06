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Маршрутизатор Mercusys MR70X с поддержкой Wi-Fi 6 стоит 1399 грн

6 мая 2021 г., 15:44
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Маршрутизатор Mercusys MR70X с поддержкой Wi-Fi 6 стоит 1399 грн

По сообщению Mercusys, в украинскую розницу поступил беспроводной маршрутизатор Mercusys MR70X, для которого заявлена общая скорость соединения до 1800 Мбит/с: до 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Использование технологий OFDMA и MU-MIMO помогло улучшить пропускную способность маршрутизатора и увеличить количество поддерживаемых им подключений в четыре раза. Отмечается, что четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления делают сигнал более стабильным, а технология Beamforming помогает обнаружить устройства, которые находятся вдали от маршрутизатора, и перестроить в их сторону диаграмму направленности Wi-Fi. Новейший стандарт шифрования WPA3 предназначен для улучшения защиты сети Wi-Fi и подключенных к ней устройств от несанкционированного доступа. А технология BSS Color призвана к тому, чтобы свести к минимуму помехи от соседних сетей в многоквартирных домах.

Маршрутизатор Mercusys MR70X с поддержкой Wi-Fi 6 стоит 1399 грн

Smart Connect объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единый SSID беспроводной сети и позволяет устройствам подключаться к наименее загруженному из доступных диапазонов, что гарантирует оптимальную работу Wi-Fi при перемещении по дому.

Mercusys MR70X оснащен тремя гигабитными портами LAN и одним гигабитным интерфейсом WAN.

Рекомендованная розничная цена модели Mercusys MR70X составляет 1399 грн. Новинка поставляется с трехлетней официальной гарантией, как и все сетевое оборудование Mercusys, официально ввезенное в Украину и выпущенное после 1.01.2021.

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