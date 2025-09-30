Electronic Arts стає приватною - з викупом за 55 млрд дол.

30 сентября 2025 г., 11:45

+11

голос Tweet

Компанія Electronic Arts, один із найбільших світових розробників відеоігор, офіційно оголосила про свою згоду на придбання консорціумом інвесторів у рамках угоди, яка оцінюється у 55 млрд дол. готівкою. Ця операція є найбільшим викупом з використанням позикових коштів (leveraged buyout) в історії Волл-стріт, зазначає Reuters.

Попередня інформація про це зявилася днями раніше.

Консорціум, що здійснює придбання, включає Суверенний фонд Саудівської Аравії (Public Investment Fund, PIF), інвестиційну компанію Silver Lake та Affinity Partners. Акціонери EA, виробника таких франшиз, як Battlefield, The Sims та Madden NFL, отримають 210 дол. за кожну акцію. На тлі повідомлень про можливу угоду акції EA зросли на 4,5% у понеділок, а перед цим, у п'ятницю, вже додали близько 15%.

PIF матиме переважну більшість у новій структурі, оскільки фонд пролонгує свою наявну 9,9% частку в компанії. Аналітики зазначають, що ця угода є найбільшим кроком PIF у «ігровій експансії», яку фонд активно веде з 2022 року, коли його ігровий підрозділ Savvy Gaming почав нарощувати частки в публічних ігрових видавництвах та купувати такі компанії, як ESL, FACEIT і Scopely.

Угода фінансується за рахунок загальних інвестицій акціонерів у розмірі 36 млрд дол. та залученням боргового фінансування на суму 20 млрд дол. від JPMorgan. Джаред Кушнер (Jared Kushner), генеральний директор Affinity Partners та зять експрезидента США Дональда Трампа, позитивно оцінив «сміливе бачення майбутнього» EA, зазначивши, що він захоплюється здатністю компанії створювати «культові, довговічні враження».

Генеральний директор EA Ендрю Вілсон (Andrew Wilson) підтвердив своє бажання залишитися на посаді та висловив упевненість у нових партнерах. Угода, переговори щодо якої розпочалися навесні, має бути закрита у першому кварталі 2027 фінансового року, з 45-денним вікном для розгляду інших можливих пропозицій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI