 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Повернись живим» розбудовує школу РЕБ

30 октября 2025 г., 8:25

Фонд «Повернись живим» повідомив, що розширює Школу фахової підготовки операторів РЕБ «SPECTRE», де навчають спеціалістів радіотехнічних засобів та радіоелектронного подавлення БпЛА.

Відзначається, що розвиток військової підготовки - це надважливий напрям діяльності Фонду, а ще й один з найважчих по залученню коштів. «Тому дуже цінно, коли бізнес розуміє проблему і готовий включатися. І першими, хто підтримав ініціативу - став агропромхолдинг «Астарта-Київ», який відразу закрив третину потреб Школи», повідомили у «Повернись живим».

Завдяки 12 431 278 грн внеску від «Астарта-Київ» вже вдалось побудувати два підземних укриття та їдальню.

«Ваші гривні допомагають зробити підготовку наших військових не тільки комфортнішою, а й безпечнішою!». 

Прочитати більше про ініціативу та підтримати проєкт можна за посиланням: https://savelife.in.ua/shkola_reb/

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  