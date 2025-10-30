«Повернись живим» розбудовує школу РЕБ

30 октября 2025 г., 8:25

Фонд «Повернись живим» повідомив, що розширює Школу фахової підготовки операторів РЕБ «SPECTRE», де навчають спеціалістів радіотехнічних засобів та радіоелектронного подавлення БпЛА.



Відзначається, що розвиток військової підготовки - це надважливий напрям діяльності Фонду, а ще й один з найважчих по залученню коштів. «Тому дуже цінно, коли бізнес розуміє проблему і готовий включатися. І першими, хто підтримав ініціативу - став агропромхолдинг «Астарта-Київ», який відразу закрив третину потреб Школи», повідомили у «Повернись живим».



Завдяки 12 431 278 грн внеску від «Астарта-Київ» вже вдалось побудувати два підземних укриття та їдальню.



«Ваші гривні допомагають зробити підготовку наших військових не тільки комфортнішою, а й безпечнішою!».



Прочитати більше про ініціативу та підтримати проєкт можна за посиланням: https://savelife.in.ua/shkola_reb/

