Капіталізація Nvidia наближається до 5 трлн дол., а Apple - перетнула 4 трлн дол.

Reuters звертає увагу, що акції компанії Nvidia стрімко зросли, наблизивши її ринкову капіталізацію до історичної позначки у 5 трлн дол. Цей сплеск стався після того, як виробник чипів оголосив про значні нові замовлення на свої процесори для штучного інтелекту та великі державні контракти.



У вівторок, 28 жовтня, акції Nvidia закрилися майже на 5% вище, додавши до своєї ринкової вартості понад 230 млрд дол., завдяки чому капіталізація компанії досягла 4,89 трлн дол.



Каталізатором зростання стали оголошення генерального директора Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на конференції розробників. Nvidia повідомила, що має замовлення на свої АІ-процесори на суму 500 млрд дол.



Крім того, компанія уклала угоду з Міністерством енергетики США (U.S. Department of Energy) на будівництво семи нових суперкомп'ютерів. Найбільший із них буде створений спільно з Oracle і міститиме 100 000 висококласних АІ-чипів Nvidia Blackwell. Ці суперкомп'ютери, зокрема, допоможуть США підтримувати та розвивати свій ядерний арсенал.



Зростання акцій Nvidia на 50% протягом 2025 року підкреслює її центральну роль у глобальному розгортанні АІ.



На тлі домінування Nvidia, акції її головних конкурентів також продемонстрували значне зростання.



Microsoft (друга найдорожча компанія у світі) зросла на 2%, піднявши свою капіталізацію до 4,03 трлн дол. Зростання було частково пов'язане з новинами про реструктуризацію угоди з OpenAI, яка дозволить розробнику ChatGPT відійти від свого некомерційного коріння та, ймовірно, вийти на біржу.



Apple також вперше перетнула позначку 4 трлн дол. ринкової капіталізації. Акції компанії зростали останніми тижнями, що аналітики пов'язують з високими продажами нових моделей iPhone 17.



Аналітики, такі як Самік Чаттерджі (Samik Chatterjee) з JPMorgan, зазначають, що Apple має "більший ореол позитиву" перед звітом про прибутки завдяки успішному перенесенню виробництва для ринку США за межі Китаю (до Індії та В'єтнаму), що покращило позиції компанії на тлі тарифних суперечок.



Це спільне зростання трьох найбільших технологічних гігантів свідчить про безпрецедентний бум на ринку АІ та технологічної інфраструктури.

