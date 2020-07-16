Улучшен прогноз развития мирового рынка серверов

16 июля 2020 г., 13:05

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Аналитики из Omdia обновили прогноз развития глобальной серверной индустрии. Сообщается, что по итогам текущего года общая выручка участников рынка сократится на 0,4% «YoY». По сранвению с предыдущим прогнозом — налицо улучшение на 5 процентных пунктов. Таким образом, в денежном выражении рынок достигнет отметки в 78,5 млрд долл., что на 4,2 млрд долл. больше, нежели в ожидалось ранее.

Один из главных, повлиявших на пересмотр факторов, является внесение Facebook изменений в спецификации приобретаемых серверов. В частности, объявлено о третьем поколении архитектуры Yosemite, в котором произойдет переход от процессоров Xeon D к Cooper Lake. В настоящее время на Facebook приходится около 10% глобальных поставок серверов и переход на новый дизайн, с более дорогими комплектующими, заметно скажется на средней отпускной стоимости серверов.

Исходя из объема поставок, в 2020 г. на мировой рынок будет отгружено не менее 12,9 млн серверов, тем самым на 8,3% будет улучшен результат предыдущего года. При среднегодовом росте в пределах 9%, по итогам 2024 г. рынок выйдет на объем поставок в размере 18 млн серверов.

В начальной четверти 2020 г. глобально поставлено 3,3 млн серверов, что говорит о росте в пределах 31% «YoY». Масштабный локдаун привел к росту спроса на облачные услуги — потребители и корпоративный сектор активно адаптировались к удаленной работе и обучению. Во многом благодаря этому выручка производителей серверов категории «white box» выросла на 26%. Среди OEM крупнейшим вендором осталась Dell EMC, взявшая почт пятую часть общемировой выучки.

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