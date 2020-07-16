IBM детализирует предложение систем хранения для инфраструктуры ИИ

16 июля 2020 г., 12:35

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В веб-трансляции с участием Эрика Херцога (Eric Herzog), директора по маркетингу IBM Storage, и Сэма Вернера (Sam Werner), вице-президента по управлению предложениями для хранения данных, компания IBM изложила свое видение конвейера искусственного интеллекта (ИИ). Это видение включает в себя этапы сбора (Collect), организации (Organise) и анализа (Analyse), с решениями IBM для хранения данных, специально адаптированными для каждого из них.

Новое хранилище Elastic Storage System (ESS) 5000 оптимизировано для этапа Collect. Оно базируется на серверах IBM Power9 и работает под управлением параллельной файловой системы IBM, Spectrum Scale. По информации IBM, ESS 5000 способно обеспечить пропускную способность 55 ГБ/с в однокорпусной, восьмидисковой конфигурации, и в качестве озера данных может масштабироваться до ёмкости восемь йоттабайт. На рынке ESS 5000 составит серьёзную конкуренцию продуктам линеек NetApp FAS и Dell EMC Isilon.

В линейке ESS 5000 начиная с августа 2020 г. будут предлагаться две модели. SL размещается на стандартном шасси и наращивается до 8,8 ПБ с шестью корпусами. SC рассчитана на расширенную серверную стойку и масштабируется до 13,5 ПБ в восьми корпусах.

К этапу Collect также причисляется решение Cloud Object Storage (COS), работающее на стандартных серверах х86. Полностью обновив движок хранилища, компания смогла улучшить системную производительность до 55 ГБ/с в 12-узловой конфигурации. В зависимости от размера объекта прирост производительности на операциях чтения может достигать 300%, записи — 150%.

В конце лета COS сможет использовать накопители с «черепичной» магнитной записью (Shingled Magnetic Recording, SMR), управляемые хостом. Это позволит увеличить плотность записи на 15-20% и повысить вместимость хранилища до 1,9 ПБ в форм-факторе 4U (с SMR-дисками номиналом 18 ТБ).

Для этапа Analyse предназначена NVMe-система IBM ESS 3000, вышедшая прошлой осенью. Она полностью построена на флэш-памяти и под управлением Spectrum Scale демонстрирует производительность 40 ГБ/с.

Представители IBM также пояснили, что такая специализация довольно условна. И ESS 3000 и ESS 5000, будучи Elastic Storage с Spectrum Scalе, могут работать в любой части конвейера ИИ. Тем не менее, компания полагает, что ESS 5000 лучше подойдёт для Collect, поскольку характеризуется меньшей стоимостью гигабайта хранения.

С IV квартала 2020 г. IBM Spectrum Scale получит функцию Data Acceleration for AI. Благодаря ей объектные хранилища смогут стать частью общего озера данных системы Spectrum Scale.

Spectrum Discover — предложение IBM для стадии Organise — осуществляет каталогизацию и индексацию файловых и объектных данных, поддерживает доступ в реальном времени к разнородным источникам данных: системам хранения и облачным хранилищам от разных провайдеров.

«Мы предоставляем Spectrum Discover для сбора метаданных файлов и объектов, с возможностью поиска в миллиардах записей за считанные секунды», — сказал Херцог.

С IV квартала Spectrum Discover будет доступно в контейнерной конфигурации для развёртывания на платформе Red Hat OpenShift, это упростит внедрение данного решения в многооблачной и гибридной облачной инфраструктурах.

Также анонсированный для Spectrum Discover движок Policy Engine начиная с сентября позволит клиентам определять политики автоматической маркировки и архивации, миграции и консолидации данных для снижения общей стоимости хранения. По словам Херцога, это предоставит им реальный способ управления очень большими репозиториями неструктурированных данных.

IBM заявила, что её платформы совместимы с инфраструктурой других поставщиков, это позволяет заказчикам при необходимости интегрировать имеющиеся системы хранения данных в любую из стадий своего конвейера ИИ.

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