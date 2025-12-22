Внесок Великої Британії до «Фонду підтримки енергетики України» вже перевищив 156 млн євро

22 декабря 2025 г., 10:25

У межах підготовки до другого засідання Діалогу стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч із Міністром енергетики Великої Британії Майклом Шенксом.



На порядку денному – екстрена допомога українському енергетичному сектору , посилення уваги до України на всіх міжнародних платформах, ядерна безпека, залучення інвестицій, обмін досвідом та впровадження інноваційних технологій.



Як відзначив Міністр енергетики Великої Британії Майкл Шенкс, Сполучене Королівство залишається надійним партнером України та готове й надалі підтримувати країну у протистоянні російській агресії та енергетичному терору: «Наскільки серйозно ми ставимося до загрози, яка продовжує існувати для України, настільки важливими ми вважаємо відносини Великої Британії з Україною. Велика Британія залишається абсолютно відданою співпраці з Україною», – зауважив він.



Велика Британія вже зробила вагомий внесок у стабілізацію української енергосистеми – 156,3 млн євро направлено до Фонду підтримки енергетики України, які спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів генерації та розподілу, закупівлю критично важливих ресурсів та обладнання для безперебійного електропостачання. Під час зустрічі британським міністром анонсовано додатковий внесок Сполученого Королівства у розмірі 10 млн фунтів стерлінгів, який планують надати Україні вже найближчими тижнями.



Крім того, як відзначив пан Майкл Шенкс, Велика Британія й надалі зміцнюватиме міжнародну підтримку та координацію для енергетичного сектору України, зокрема через участь у діяльності Енергетичної координаційної групи G7+ та інших міжнародних платформ.



Роман Андарак розповів британському колезі про поточну ситуацію в енергосистемі України, заходи, які вживає Уряд для зміцнення ядерної безпеки, та перебіг робіт з відновлення пошкодженого російським дроном Нового безпечного конфайменту над 4 енергоблоком Чорнобильської АЕС. За його словами, Україна зацікавлена у об'єднанні зусиль з британськими партнерами для посилення тиску на росію щодо припинення енергетичного та ядерного терору, а також у технічній експертизі та обміні досвідом для розвитку галузі атомної енергетики.



Сторони також домовились поглиблювати співпрацю та обмін знаннями через партнерства, орієнтовані на інновації, такі як ініціатива InnovateUkraine, а також між установами та бізнесом Великої Британії й України. Така співпраця сприятиме впровадженню найкращих практик, підтримці застосування нових технологій та збільшенню інвестицій у низьковуглецеві сектори зростання економік Великої Британії та України.



Обговорили й питання зміцнення інституційної спроможності Офісу зеленого переходу в Україні. Британія продовжуватиме його підтримку для успішної реалізації Національного плану з енергетики та клімату, посилення зусиль України щодо євроінтеграції та залучення інвестицій для досягнення визначених цілей.

