Google интегрирует с G Suite средства групповой работы

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Отвечая на рождённую пандемией потребность в упрощении онлайнового сотрудничества, Google объявила об интеграции некоторых её популярных инструментов коллективной работы в бизнес-версию Gmail. Это избавит пользователей от необходимости лишний раз переключаться между разными приложениями или закладками браузера.
Хавьер Солтейро (Javier Soltero), вице-президент и генеральный менеджер G Suite, заявил, что обновления создают «интегрированное рабочее пространство», а Gmail станет общим приложением для всех коммуникационных платформ Google.
Google Rooms — общее пространство для совместной работы над различными проектами, теперь позволяет пользователям обмениваться файлами и задачами непосредственно в каждом рабочем пространстве. Кроме того, отныне можно создавать комнаты, включающие люди, не являющихся сотрудниками компании, например консультантов или подрядчиков. Также можно открывать и редактировать документы в комнатах, не покидая Gmail.
Поиск в Gmail будет включать результаты из Chat, пользователи смогут создавать задачи из чат-сообщения и отвечать на видеозвонок из окна Chat.
В ближайшие недели Google также запустит некоторые новые функции защитной блокировки для Chat и Meet, начиная с пользовательской и образовательной версий платформы. Организаторы встреч будут выбирать, кто из посетителей может в ней участвовать, а также смогут блокировать повторные попытки присоединиться к совещанию для тех, кому было уже в этом отказано.
Компания заявила, что в будущем внедрит и другие новые интегрированные функции рабочего пространства, в том числе видеозвонки «картинка в картинке» в Gmail и возможность интеграции Google Meet с такими инструментами, как Google Docs, Sheets и Slides.
Ранний доступ к обновлениям пользователи G Suite получат на этой неделе в преддверии более широкого развëртывания в конце года. Эти изменения должны помочь Google удержать больше людей внутри её собственной экосистемы.
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