Check Point Software впроваджує понад 20 нових функцій для захисту гібридних мереж та АІ-інструментів

Компанія Check Point Software оголосила про випуск нового програмного забезпечення Quantum Firewall Software R82.10, яке впроваджує понад 20 нових можливостей для безпечного впровадження АІ та захисту розподілених середовищ.



Наталі Кремер (Nataly Kremer), головний продуктовий директор Check Point Software, зазначила, що оновлення допомагає підприємствам перейти до моделі, орієнтованої на запобігання загрозам, шляхом уніфікації управління та посилення архітектури Zero Trust у гібридних мережах. Оскільки організації все частіше використовують АІ-інструменти, команди безпеки відчувають зростаючий тиск щодо захисту даних і додатків у складних хмарних інфраструктурах.



У міру того як бізнес інтегрує генеративний АІ та розробляє власні великі мовні моделі, виникають нові вектори атак, включаючи АІ-генеровані загрози та зловживання ідентифікаційними даними. Френк Діксон (Frank Dickson), віцепрезидент IDC, підкреслив, що фахівці з безпеки не можуть дозволити собі сповільнювати інновації, проте повинні мінімізувати ризики від складних зловмисних дій. Платформа R82.10 забезпечує глибоку видимість використання таких сервісів, як ChatGPT, Claude та Gemini, а також здійснює моніторинг Model Context Protocol для захисту автоматизованих робочих процесів на базі АІ.



Нова версія покращує захист гібридних мереж за допомогою централізованого управління доступом до інтернету для SASE та брандмауерів, що спрощує перевірку стану пристроїв у великих масштабах. Важливим нововведенням став захист від фішингу, який працює без необхідності HTTPS-інспекції, а також впровадження адаптивної системи IPS для зменшення кількості помилкових сповіщень. Завдяки відкритій архітектурі рішення підтримує понад 250 інтеграцій, дозволяючи організаціям використовувати сигнали про стан кінцевих точок від різних постачальників безпосередньо в політиках безпеки.



Кріс Конрад (Chris Konrad), віцепрезидент World Wide Technology, додав, що інновації компанії дозволяють захищати сенситивні АІ-навантаження на всіх етапах - від навчання моделей до виведення результатів - без втрати продуктивності систем. Quantum Firewall Software R82.10 інтегрується з повним стеком АІ-безпеки виробника, який нещодавно був посилений придбанням компанії Lakera. У поєднанні з Infinity Platform та архітектурою «відкритого саду» підприємства отримують єдиний інструментарій для автоматизації запобігання загрозам та забезпечення стійкості гібридної інфраструктури. Програмне забезпечення стане доступним для завантаження вже наприкінці цього місяця.

