HTC кидає виклик Meta: відкрита стратегія АІ та експансія смарт-окулярів VIVE Eagle на глобальний ринок

22 декабря 2025 г., 17:56

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, тайванська HTC оголосила про амбітні плани щодо захоплення частки ринку в індустрії розумних окулярів, зробивши ставку на відкриту платформу штучного інтелекту. На відміну від закритих екосистем конкурентів, нові смарт-окуляри VIVE Eagle підтримують роботу з декількома провідними платформами АІ, включаючи Google Gemini та OpenAI.



Чарльз Хуанг (Charles Huang), старший віцепрезидент із глобальних продажів та маркетингу HTC, у розмові з Reuters зазначив, що розробники великих мовних моделей наразі залучені у масштабну гонку озброєнь, і компанія прагне використовувати переваги різних рішень замість побудови обмеженої екосистеми.



Фінансова стратегія HTC передбачає поступове розширення географії продажів після успішного запуску моделі в Гонконгу за ціною 3988 гонконзьких доларів (приблизно 512 дол.). Компанія дотримується стратегії Азія насамперед, плануючи вихід на ринки Японії та Південно-Східної Азії вже у першому кварталі 2026 року, тоді як реліз у Європі та Сполучених Штатах заплановано на другу половину 2026 року. Такий підхід зумовлений також анатомічними особливостями дизайну, адже багато наявних на ринку пристроїв розроблені під західний тип обличчя, що не завжди забезпечує комфортне носіння для азійських споживачів.



Згідно з даними дослідницької фірми Counterpoint, світові постачання розумних окулярів зросли на 110% у першій половині 2025 року, причому компанія Meta наразі утримує 73% цього ринку. Попри таку значну перевагу лідера, HTC бачить свою конкурентну перевагу у питаннях безпеки та приватності. Чарльз Хуанг підкреслив, що дані користувачів VIVE Eagle не використовуються для навчання моделей АІ компанії, що є критичною відмінністю від підходів Meta, яка активно залучає дані з Facebook та Instagram для вдосконалення своїх інструментів штучного інтелекту.



Технічні характеристики VIVE Eagle включають ультралегку конструкцію вагою менше 49 грамів, 12-мегапіксельну камеру з підтримкою горизонатального вирівнювання та оптику від Zeiss. Пристрій базується на чипсеті Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 та оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті. Важливою функцією є підтримка інтелектуального перекладу зображень у реальному часі та функція пам’яті, що дозволяє фіксувати локації чи списки справ голосом. Завдяки швидкій магнітній зарядці, окуляри здатні поповнити енергію з 1% до 50% всього за 10 хвилин, що забезпечує до 4,5 години безперервного прослуховування музики.



Повернення HTC у сегмент споживчого обладнання відбувається після значної реструктуризації, включаючи продаж частини підрозділу розширеної реальності компанії Google за 250 млн дол. раніше цього року. Аналітики зазначають, що успіх VIVE Eagle залежатиме від здатності компанії адаптувати АІ-сервіси для складного ринку Китаю, де доступ до іноземних платформ обмежений. Наразі HTC займає обережну позицію щодо китайського ринку, зосереджуючись на ринках з вільним доступом до глобальних АІ-моделей та прозорими правилами зберігання даних на локальних серверах.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI