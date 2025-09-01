ASBIS анонсує нове покоління MiniLED-моніторів LORGAR

1 сентября 2025 г., 16:35

За заявою ASBIS, бренд LORGAR представляє свої перші в історії ігрові монітори MiniLED: Pro 27MP1 та Pro 34MP1. Зазначено, ці дисплеї знаменують собою початок нової ери у високопродуктивних іграх. І це лише початок – ще більше новаторських моделей вже на підході.



Ігровий монітор Pro 27MP1 має роздільну здатність UHD 4K (3840×2160) та технологію HDR 1000, що забезпечує приголомшливо яскраві кольори, глибокий чорний колір та надзвичайно чітку контрастність.



Ігровий монітор Pro 34MP1 забезпечує ще більше занурення завдяки 34-дюймовому вигнутому екрану 1500R та роздільній здатності UWQHD (3440×1440).



Але справа не лише у візуальних ефектах – головне – продуктивність. Завдяки частоті оновлення 160 Гц (27MP1) та 180 Гц (34MP1), а також надшвидкому часу відгуку 1 мс, кожен кадр відтворюється з винятковою точністю та плавністю, усуваючи затримки та розмиття руху для безперебійного ігрового процесу.



Завдяки технології MiniLED підсвічування з 2304 зонами локального затемнення ці монітори пропонують провідне в галузі керування контрастністю та освітленням, гарантуючи, що кожна тінь та світла ділянка виглядатимуть саме так, як задумано. Пікова яскравість 1000 ніт гарантує реалістичне зображення, яке оживить ігри. Вбудована фронтальна 2.1-канальна аудіосистема забезпечує чіткість та глибину кожного вибуху, звукової доріжки та діалогу, повністю занурюючи у гру.



Налаштування є ключовим. Серія ігрових моніторів Pro оснащена регульованим RGB-підсвічуванням, що дозволяє створити ідеальну ігрову атмосферу. Повна інтеграція з LORGAR PLATFORM дозволяє точно налаштувати параметри для найкращого ігрового досвіду, а ергономічна підставка забезпечує повне регулювання, включаючи параметри нахилу, висоти та повороту, а також вбудоване кріплення для гарнітури для додаткової зручності.



Незалежно від того, чи ви гравець на ПК, чи на консолі, лінійка ігрових моніторів Pro забезпечить усі необхідні підключення завдяки HDMI 2.1, DP 1.4, USB (A/B/C) та аудіовиходу.

