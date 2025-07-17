«Укртелеком» офіційно приєднався до Connect Europe

17 июля 2025 г., 13:35

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За заявою «Укртелекому», 1 липня 2025 року Генеральною асамблеєю Connect Europe схвалено участь першої української компанії в асоціації: «Укртелеком» став повноправним членом організації, що об’єднує лідерів телеком-галузі у Європі. До асоціації входять такі гранди як British Telecom, Telefonica, Orange та інші.



«Наша участь у Connect Europe — це важливий етап як для «Укртелеком», так і для інтеграції України до цифрової спільноти Європи. Попри війну, ми продовжуємо будувати стійку, сучасну інфраструктуру, яка об’єднує людей, підтримує економіку та зміцнює національну безпеку. Ми готові ділитися нашим унікальним досвідом, робити внесок у цифрову стійкість Європи та разом працювати над створенням безпечного, інклюзивного й інноваційного цифрового майбутнього», — підкреслює Юрій Курмаз, CEO «Укртелеком».



Connect Europe — асоціація провайдерів цифрових мереж і телеком-послуг, що об’єднує організації з Європи та суміжних країн. «Укртелеком» став 43 компанією, що приєдналась до асоціації. Connect Europe зміцнює свою роль ключової платформи для співпраці в сфері телекомунікаційної політики, інвестицій, інновацій, конкурентоспроможності та цифрової інклюзії по всій Європі й за її межами.



Алессандро Гропеллі, Генеральний директор Connect Europe, говорить: «Приєднання «Укртелекому» — це сильний сигнал про майбутнє цифрової єдності в Європі. Це доказ стійкості цифрового сектору України й нагадування про те, що зв’язок — це не лише технологія, а й солідарність, демократія та відновлення. Ми з честю вітаємо інтеграцію «Укртелекому» у нашу екосистему та з нетерпінням чекаємо можливості вчитися з їх виняткового досвіду».

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