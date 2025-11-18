 
Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі

18 ноября 2025 г., 8:25
Як інформує «Мілітарний», Україна та Франція домовилися про запуск спільних проєктів у сфері виробництва безпілотників і критичних технологій для них.

Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками підписання декларації про наміри щодо співробітництва у сфері придбання оборонного обладнання для України.

Сторони планують розпочати кооперацію вже цього року. Йдеться про розробку та виробництво дронів-перехоплювачів, а також про створення критично важливих компонентів і технологій, які можуть бути інтегровані в українські безпілотні системи.

У межах співпраці передбачена участь українських і французьких оборонних підприємств, зокрема в напрямі локалізації виробництва та спільної інженерії. Метою є посилення спроможностей України у протидії російським БпЛА та розвиток національної бази безпілотних технологій.

Варто зауважити, що обмін технологіями відбувається також на підтримку розробки дронів у Франції. Так, під час навчань у Франції дрон-перехоплювач Alta Ares, створений на основі українських технологій, став єдиним апаратом, якому вдалося успішно перехопити безпілотник у розпал шторму.

На цьому етапі українські фахівці активно беруть участь у випробуваннях, надаючи експертні оцінки, щоб переконатися, що запропоновані рішення відповідають реальним потребам сучасного поля бою.

