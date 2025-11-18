Держспецзв’язку співпрацюватиме у сфері захисту критичної інфраструктури із Данським агентством стійкості

18 ноября 2025 г., 8:25

Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та представники Данського агентства стійкості провели зустріч, у межах якої обговорили можливості налагодження співпраці й обміну досвідом з питань захисту критичної інфраструктури та кіберзахисту.

Під час зустрічі голова Держспецзв’язку Олександр Потій подякував за підтримку України й надану допомогу в часи повномасштабного вторгнення росії та зазначив, що в цей час Україна набула унікального досвіду в протистоянні кібератакам та кінетичним атакам на об’єкти критичної інфраструктури й готова ділитися досвідом з країнами-партнерами.

Своєю чергою генеральний директор Данського агентства стійкості Лайла Рінберг заявила про зацікавлення у співпраці та обміні досвідом з Держспецзв’язку. Також у межах візиту данська делегація ознайомилася з досвідом України з питань захисту критичної інфраструктури та кіберзахисту.

