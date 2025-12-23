Україна отримала від Литви повний комплект обладнання теплової електростанції

23 декабря 2025 г., 10:25

Європейська комісія успішно провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви.



Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен. Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.



Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.



«Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка, на жаль, продовжує зазнавати прицільних російських атак», - зазначив заступник Міністра енергетики України Роман Андарак.



Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб наголосила: «Поставка цієї електростанції – це європейська солідарність у дії та наша найвимогливіша логістична операція на сьогодні. Я дякую Литві, Польщі, Румунії та всім партнерам, які забезпечили успіх цієї колосальної операції. Це потужна демонстрація непохитної відданості ЄС стійкості України, яка допомагає забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни».



Ця логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію росії проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла мільйонам людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через Механізм UCPM.



Загалом Комісія виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.

