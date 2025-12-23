Associated Press: росія розробляє зброю проти сузір'я Starlink

23 декабря 2025 г., 11:45

Розвідувальні служби двох країн НАТО підозрюють Росію у розробці нової антисупутникової зброї, спеціально призначеної для ураження мережі супутників компанії SpaceX. Згідно з даними, які опинилися в розпорядженні Associated Press, мова йде про так звану зброю зонального ефекту, що здатна заповнити орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних шрапнельних пелетів.



Така атака буде націлена на підрив західної переваги в космосі, яка стала критично важливою для України на полі бою. Використання подібної зброї загрожує не лише супутникам Ілона Маска, але й може спричинити катастрофічні супутні пошкодження для інших орбітальних систем, включаючи апарати союзників рф, таких як Китай.



Військові аналітики зазначають, що росія розглядає Starlink як серйозну загрозу, оскільки ці супутники забезпечують високошвидкісний інтернет для комунікацій на полі бою, наведення зброї та координації дій українських сил. Бригадний генерал Крістофер Горнер (Christopher Horner), командувач космічного підрозділу збройних сил Канади, назвав розробку такої системи цілком імовірною, особливо на тлі попередніх звинувачень США щодо спроб Москви створити ядерну космічну зброю. За його словами, вибух контейнера з міліметровими пелетами може миттєво вивести з ладу цілі сегменти орбіти, що зробить космічний простір некерованим. При цьому розпізнати атаку буде вкрай важко, оскільки дрібні частинки майже неможливо виявити наземними засобами спостереження.



Як зазначає Associated Press, попри серйозність звітів, деякі експерти, зокрема Вікторія Самсон (Victoria Samson) із Secure World Foundation, висловлюють сумнів щодо реального застосування такої зброї. Вона вважає, що створення хмари уламків на висоті близько 550 кілометрів зашкодить самій росії, яка інвестувала величезні ресурси у свій статус космічної держави. Крім того, уламки під час падіння на Землю перетинатимуть орбіти нижчих об'єктів, таких як Міжнародна космічна станція та китайська станція Тяньгун. Це дозволяє припустити, що розробка може бути радше зброєю залякування або експериментальним проектом, спрямованим на стримування опонентів без фактичного переходу до бойових дій.



Технічна складність полягає в тому, що навіть міліметрові частинки здатні вивести супутник з ладу, пошкодивши його сонячні панелі або критичні вузли управління. Клейтон Своуп (Clayton Swope) із Центру стратегічних та міжнародних досліджень підкреслив, що використання такої системи може бути спробою Москви діяти анонімно, оскільки масове вимкнення супутників важко буде однозначно приписати конкретному запуску. Наразі офіційні представники рф не коментують ці дані, хоча раніше путін заявляв про відсутність планів щодо розміщення зброї в космосі.



Аналіз поточної ситуації в космічній галузі вказує на критичну вразливість низькоорбітальних угруповань перед новими типами загроз. Наразі Starlink налічує понад 6000 активних супутників, що становить близько 50% усіх цивільних апаратів на орбіті. Згідно з оцінками експертів, виведення з ладу навіть 10-15% цієї мережі за допомогою шрапнелі може спричинити каскадний ефект Кесслера, де уламки знищених апаратів провокуватимуть нові зіткнення. Фінансові ризики для світової економіки у разі реалізації такого сценарію оцінюються в сотні мільярдів доларів, оскільки від стабільності супутникового зв'язку залежать не лише військові, а й фінансові операції, авіаційне сполучення та системи моніторингу клімату. Саме тому західні розвідки розглядають розвиток систем захисту супутників та АІ-моніторингу космічного сміття як пріоритет національної безпеки на 2026 рік.



На цей час невідомо, на якій стадії розробки перебуває система і коли вона може бути розгорнута. Офіційні особи НАТО відмовляються надавати деталі щодо часових рамок, посилаючись на високу чутливість розвідувальних даних. Проте космічне командування Франції підтвердило, що росія в останні роки значно активізувала ворожі дії в космосі, що змушує союзників переглядати свої стратегії захисту орбітальних активів та інвестувати в більш стійкі до фізичного впливу архітектури зв'язку.

