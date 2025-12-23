Google купує розробника енергетичної інфраструктури Intersect за 4,75 мільярда доларів

23 декабря 2025 г., 9:35

Корпорація Alphabet оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання компанії Intersect, яка спеціалізується на рішеннях для центрів обробки даних та енергетичної інфраструктури. Сума угоди становить 4,75 млрд дол. готівкою, що також передбачає прийняття боргових зобов’язань компанії.



Треба зазначити, що Google вже володіла міноритарною часткою в Intersect після попереднього раунду фінансування, проте повне поглинання дозволить технологічному гіганту швидше вводити в експлуатацію нові потужності для обробки даних та генерації енергії. Угода включає перехід до Alphabet професійної команди Intersect та портфеля проектів потужністю в декілька гігават, які вже знаходяться на стадії розробки або будівництва.



Сундар Пічаї (Sundar Pichai), генеральний директор Google та Alphabet, зазначив, що Intersect допоможе компанії діяти більш оперативно, створюючи нові генеруючі потужності синхронно з розширенням навантаження на дата-центри. Операційна діяльність Intersect залишиться відокремленою від основних структур Google, а компанія збереже свій бренд під керівництвом засновника Шелдона Кімбера (Sheldon Kimber). Важливою частиною угоди є спільний проект у окрузі Хаскелл, штат Техас, де вже будується перший об’єднаний об’єкт, що поєднує центр обробки даних та електростанцію. При цьому існуючі активи Intersect у Техасі та Каліфорнії не увійдуть до складу Alphabet і продовжуватимуть працювати як незалежна компанія за підтримки поточних інвесторів.



Шелдон Кімбер підкреслив, що сучасна енергетична інфраструктура сьогодні є ключовим фактором американської конкурентоспроможності у сфері АІ. Він зазначив, що галузь електроенергетики зараз є однією з найповільніших у країні, що створює дефіцит потужностей для нових графічних процесорів. Стратегія Alphabet передбачає перехід до моделі власної генерації, де відновлювані джерела енергії поєднуються з гнучкими резервними системами та накопичувачами на одному майданчику з дата-центрами. Це дозволяє значно прискорити отримання енергії та розблокувати дефіцитні потужності для передачі електрики.



Окрім розвитку сонячної та вітрової енергетики, Alphabet планує використовувати це придбання для комерціалізації передових технологій, таких як покращена геотермальна енергія, довготривале зберігання енергії та використання газу з уловлюванням вуглецю. Компанія також впроваджує АІ для прискорення підключення нових електростанцій до загальної мережі та підвищення енергоефективності в регіонах присутності своїх об'єктів. Alphabet розглядає цей крок як спосіб забезпечити надійне та доступне енергопостачання для хмарних сервісів без перекладання витрат на звичайних споживачів енергомережі.



Аналіз фінансових та операційних показників Alphabet у енергетичному секторі демонструє масштабну трансформацію компанії. Угода вартістю 4,75 млрд дол. забезпечує Google контроль над проектами загальною потужністю в декілька гігават, що є критично важливим для підтримки інфраструктури АІ. За прогнозами, нова модель Bring your own generation дозволить скоротити час підключення дата-центрів до мережі на 30-40%. У той час як частка відновлюваної енергії в портфелі Google стабільно зростає, інтеграція з Intersect дає доступ до систем накопичення енергії BESS, що робить енергопостачання на 25% стабільнішим порівняно з традиційними мережевими рішеннями. Завдяки цій угоді Alphabet планує завершити будівництво масштабних проектів у Техасі вже до кінця першої половини 2026 року, що зміцнить позиції компанії як лідера в галузі стійкої цифрової інфраструктури.



Очікується, що анонсована угода буде закріплена в першій половині 2026 року після виконання стандартних умов закриття. Шелдон Кімбер порівняв поточний стан енергетичного сектору з телекомунікаційною галуззю кінця минулого століття, де поява нових технологій, таких як мобільний зв'язок та інтернет, змусила стару систему еволюціонувати. На його думку, саме АІ став тим каталізатором, який сьогодні змушує повністю перепроектувати енергосистему США для відповідності вимогам сучасного світу. Intersect прагне стати найбільш масштабованою платформою в індустрії, реалізуючи на практиці те, про що інші гравці ринку тільки починають говорити.

