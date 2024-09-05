У специфікації Bluetooth 6.0 підвищено ефективність бездротового підключення

5 сентября 2024 г., 17:25

0

Tweet

Група Bluetooth Special Interest Group (SIG) випустила нову версію Bluetooth Core Specification. Специфікація ядра Bluetooth версії 6.0 охоплює нові функції та кілька удосконалень, зокрема зондування каналу Bluetooth, фільтрацію реклами на основі ухвалення рішень, моніторинг рекламодавців, удосконалення рівня ізохронної адаптації (ISOAL), розширений набір функцій LL і оновлення простору кадрів.



Озвучування каналів Bluetooth забезпечує справжню обізнаність про відстань, що дає переваги в різних сферах застосування. Користувацьке сприйняття рішень Find My може бути значно покращено, що дасть змогу швидше та простіше знаходити загублені предмети. У рішеннях для цифрових ключів Bluetooth Channel Sounding додасть надійний рівень безпеки, гарантуючи, що тільки авторизовані користувачі в певному діапазоні можуть відмикати двері або отримувати доступ до захищених зон. І, наділивши мільярди повсякденних пристроїв справжнім розумінням відстані, Bluetooth Channel Sounding відкриває світ можливостей для розробників, даючи їм змогу фантазувати та створювати інноваційні рішення, які продовжуватимуть покращувати як зв'язок користувача із пристроями, так і один з одним та з навколишнім світом.



Функція розширеної реклами Bluetooth Low Energy (LE) підтримує серію пов'язаних пакетів, що передаються як первинними, так і вторинними радіоканалами. Фільтрація реклами на основі ухвалення рішень дає змогу пристрою, що сканує, використовувати вміст пакета, отриманого на первинному рекламному каналі, щоб вирішити, чи слід йому сканувати пов'язані пакети на вторинних каналах, підвищуючи ефективність сканування завдяки скороченню часу, що витрачається на сканування на вторинних каналах для пакетів, які можуть не містити PDU, що стосуються додатка.



Моніторинг рекламодавців: Хост-компонент пристрою-спостерігача може дати вказівку контролеру Bluetooth LE фільтрувати рекламні пакети, що дублюються. Коли фільтрація такого типу активна, хост отримуватиме тільки один рекламний пакет від кожного унікального пристрою (відповідно до визначень специфікації ядра Bluetooth щодо того, що є унікальним пристроєм у цьому контексті). Це підвищує ефективність роботи вузла, але має той недолік, що у вузла немає можливості дізнатися, чи перебуває пристрій ще в зоні дії, коли обставини диктують, що пристрій-спостерігач має спробувати під'єднатися до нього. Це може призвести до того, що спостерігач витрачатиме енергію, виконуючи сканування в режимі високого навантаження для раніше виявленого пристрою, який більше не перебуває в зоні дії. Нова функція моніторингу рекламодавців використовує події інтерфейсу хост-контролера (HCI) для інформування хоста про те, коли пристрій, який його цікавить, входить і виходить із зони дії.



Рівень ізохронної адаптації (ISOAL) дає змогу передавати великі кадри даних у менших пакетах канального рівня та забезпечує відновлення пов'язаної з ними часової інформації, необхідної для правильного опрацювання даних приймачами. Залежно від певних змінних ISOAL може створювати PDU як з рамкою, так і без неї. Якщо створюються PDU з рамкою, затримка може збільшитися. У версії 6.0 специфікації ядра Bluetooth ISOAL було покращено шляхом визначення нового режиму кадрування, який зменшує затримку для випадків використання, особливо чутливих до цієї проблеми. Ця ж функція також підвищує надійність.



Завдяки вдосконаленню LL Extended Feature Set пристрої можуть обмінюватися інформацією про функції канального рівня, які підтримуються кожним із них. Цю можливість було розширено для підтримки більшої кількості функцій, що стало необхідним у міру зростання складності та універсальності Bluetooth LE.



Оновлення простору кадрів: У попередніх версіях специфікації ядра Bluetooth було визначено постійне значення для часу, що розділяє сусідні передавання пакетів у події з'єднання або підключеного ізохронного потоку (CIS). У специфікації це значення позначено як T_IFS і мало фіксоване значення 150 мкс. У версії 6.0 специфікації ядра Bluetooth інтервал між кадрами, який використовується в з'єднаннях або підключених ізохронних потоках, тепер можна регулювати, і він може бути коротшим або довшим за 150 мкс.



Зазначається, що специфікація Bluetooth Core Specification версії 6.0 продовжує тенденцію регулярного оновлення технології Bluetooth, додаючи нові функції та технічні вдосконалення. Функція Bluetooth Channel Sounding забезпечить заснований на стандартах безпечний підхід до надійного і точного вимірювання відстані, і багато типів продуктів отримають від цього переваги. Фільтрація реклами на основі ухвалення рішень підвищить пропускну здатність і надійність під час використання розширеної реклами Bluetooth для передавання даних без з'єднання. Моніторинг рекламодавців буде корисний розробникам застосунків і дасть змогу створити якісніші користувацькі інтерфейси та поліпшити враження користувачів. Покращення, внесені в ISOAL, принесуть користь аудіододаткам, для яких важлива низька затримка. А можливість розширеного набору функцій LL дає змогу виявити підтримку функцій у найскладніших і багатофункціональних пристроях.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора