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З початку широкомасштабної агресії рф знешкоджено 525 тис. вибухонебезпечних предметів

6 сентября 2024 г., 8:25
Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 169 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 319 од. вибухонебезпечних предметів, з них 3 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 146,82 га.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 525 тис. 563 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 764 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 145 тис. 561,8 га.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефона - 101.

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