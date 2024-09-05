Новий ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI – ПК Copilot+ вагою до 1 кг

5 сентября 2024 г., 16:33

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Компанія Acer представила новий TravelMate P6 14 AI – один із перших у світі ПК Copilot+ вагою до 1 кг, який забезпечує виняткову продуктивність, мобільність і можливості штучного інтелекту для компаній та установ. Цей новий ПК з Windows 11 Pro працює на базі процесорів Intel Core Ultra (серії 2) із вбудованим нейронним процесором (NPU) із загальною продуктивністю AI до 120 TOPS в компактному корпусі з вуглецевого волокна.



«Штучний інтелект розвивається швидкими темпами, вимагаючи від компаній і підприємств інтегрувати його з ІТ-інфраструктурою, щоб швидко розв'язувати проблеми та покращувати робочий процес і комунікацію, – розповідає Джеймс Лін, генеральний менеджер підрозділу ноутбуків Acer. – Оснащений найновішими процесорами Intel Core Ultra у найпросунутішій моделі, TravelMate P6 14 AI забезпечує надзвичайну потужність і дає змогу поєднати найновіші інструменти та програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, неймовірну енергоефективність і вбудований захист у зручному ультрапортативному формфакторі».



Найновіший TravelMate оснащено 14-дюймовим дисплеєм WQXGA+ (2880x1800) 16:10 із технологією IPS або панеллю WUXGA (1920x1200), яскравістю 400 ніт та 100 % охопленням колірної гами sRGB, що забезпечує найвищу якість зображення. Тонкі рамки та співвідношення площі екрана до корпусу 82% збільшують площу екрана для більшої зручності перегляду.



Нові процесори Intel Core Ultra із нейронним процесором забезпечують продуктивність штучного інтелекту до 48 TOPS, надають до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і мають акумулятор місткістю 65 Вт·год, що гарантує безперебійне виконання кількох завдань одразу і підвищену продуктивність. Крім того, вони постачаються з відеокартою Intel Arc наступного покоління, що підтримує створення контенту на основі AI. Оснащений високошвидкісним SSD PCIe Gen4, TravelMate P6 14 AI випуску Intel Evo надає достатньо місця для зберігання та гарантує швидке передавання даних для роботи з великими навантаженнями. Безшумна клавіатура з відстанню ходу 1,55 мм забезпечує тихе й комфортне введення тексту та оснащена зручною клавішею вимкнення мікрофона.



Коли використовується нейронний процесор, на його активність вказує світіння логотипа AI, вибитого на сенсорній панелі TravelMate P6 14 AI. Зона Acer Experience Zone у програмі TravelMate Sense від Acer містить функції AI для співпраці та створення контенту. Acer Assist – віртуальний помічник зі штучним інтелектом для роботи з пристроєм, який використовує великі мовні моделі та локальні файли для підтримки технічних запитів, узагальнення документів і наборів даних, а також усунення несправностей за допомогою простих підказок, так що жодні дані не виходять за межі ноутбука. Acer LiveArt 2.0 може видаляти фон фотографії та створювати карти глибини на 2D-зображеннях. Крім того, графічний редактор GIMP і плагін Intel Stable Diffusion підтримують створення ілюстрацій і фотографій за допомогою лише кількох клацань миші та введення тексту.



Acer QuickPanel автоматично запускається, коли камеру активовано, що дає змогу швидко налаштувати камеру та мікрофон. Acer PurifiedView 2.0 забезпечує більш плавне відтворення відеоконференцій і прямих трансляцій, оптимізуючи енергоспоживання через нейронний процесор. Його підсилені штучним інтелектом функції, як-от Portrait Refinement (покращення портрета), Gentle Lighting (лагідне освітлення) і Super Sharp (суперрізкість), можуть ледь помітно згладити риси, а також покращити освітлення, колірний контраст і роздільну здатність, зберігаючи природний вигляд, щоб користувачі якнайкраще виглядали під час відеодзвінків. Використовуючи набір із трьох мікрофонів, Acer PurifiedVoice 2.0 із функцією шумопоглинання на основі штучного інтелекту допомагає користувачам звучати якнайкраще шляхом усунення фонового шуму та покращення голосу основного промовця. Крім того, незабаром інтерфейс Copilot+ AI теж буде доступний на ноутбуці TravelMate через безоплатні оновлення, які вийдуть цього року.



TravelMate P6 14 AI забезпечує розширені функції безпеки та адміністрування за допомогою інфрачервоної камери QHD для швидкого та безпечного входу без паролів. Він також має шторку конфіденційності для захисту від хакерів. Технологія розпізнавання користувача Acer використовує вбудований AI-датчик на основі візуальної інформації, що точно виявляє людей за рухом і відстанню. Це допомагає захистити дані: екран блокується, коли власник відходить, і вмить «оживає», коли він повертається. Інтегрований Acer ProShield Plus пропонує численні функції безпеки та керування на єдиній клієнтській консолі.



Новий TravelMate досить міцний і може витримувати суворі умови використання в дорозі завдяки відповідності стандарту військового класу MIL STD-810H і функції Acer Dust Defender, яка мінімізує накопичення пилу, що може знизити продуктивність. Ноутбук також забезпечує новітнє бездротове підключення, включно з Wi-Fi 7 зі швидкістю до 5,8 Гбіт/с. Інтегрований Bluetooth 5.4 з LE Audio покращує якість мовлення й аудіо та полегшує використання слухових апаратів під час роботи з ноутбуками. USB 4 Type-C із підтримкою Thunderbolt 4, HDMI 2.1 і два порти USB 3.2 Gen1 Type-A підтримують підключення широкого спектра периферійних пристроїв і моніторів.



У конструкції та упакування TravelMate P6 14 AI використовувалися перероблені матеріали, ноутбук має реєстрацію EPEAT і сертифікацію TCO 9, що відповідає найсуворішим критеріям екологічності в електроніці. Крім того, випуск Intel Evo гарантує продуктивність преміального рівня.



Набір комерційних рішень Acer допомагає компаніям керувати ІТ-функціями та захищати дані. Програмне забезпечення TravelMateSense дає змогу оптимізувати, адаптувати та відкривати системи підтримки одним натисканням клавіші TravelMateSense. Програма «Робочий процес» об’єднує функції, які можуть знадобитися для різних робочих сценаріїв («Зустріч», «На виїзді» та «Робота»), і їх можна додатково налаштувати відповідно до особистих уподобань. Secure Guard надає низку пов’язаних із безпекою функцій, зокрема фільтр USB-пристроїв, персональний безпечний накопичувач, захист файлів і динамічне блокування для захисту пристрою TravelMate від потенційних загроз. За допомогою функції «Перевірка» підприємства можуть перевіряти справність компонентів; додатковий посібник допомагає виконувати калібрування для оптимізації заряджання акумулятора. Оглядове вікно стану системи надає звіт про стан ноутбука TravelMate у реальному часі. Крім того, Acer Office Manager дозволяє офісам без спеціального ІТ-персоналу збирати дані, централізувати ресурси та контролювати ІТ-активи через єдиний портал.



Ноутбук Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54/T/TCO) надійде у продаж в Україні у січні 2025 року за ціною від 61999 грн.

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