У рейтингу енергоефективних суперкомп'ютерів GREEN500 лідер той самий

9 июня 2023 г., 14:25

Перше місце в рейтингу GREEN500 знову зайняла система Henri з Інституту Flatiron в Нью-Йорку, з енергоефективністю 65,40 Гфлопс/Вт. Більш того, вдосконалення системи дозволило їй досягти вражаючого стрибка в списку TOP500 з 405 місця на 255 з поточним показником HPL 2,88 Пфлоп/с - це більше, ніж у минулому списку, де вона займала 2,038 Пфлоп/с. Henri має 8 288 і використовує Lenovo ThinkSystem SR670 з Intel Xeon Platinum та Nvidia H100.





На другому місці опинилася система Frontier Test & Development System (TDS) з ORNL у США з показником енергоефективності 62,20 Гфлопс/Ватт. Система Frontier TDS являє собою одну стійку, ідентичну власне системі Frontier, і має показник HPL 19,2 Пфлоп/с.





На третьому місці опинилася система Adastra. Це система базується на HPE Cray EX235a з AMD EPYC та AMD Instinct MI250X.





Крім того, власне система Frontier заслуговує на почесну згадку з точки зору енергоефективності. Попри перше місце в списку TOP500 з показником HPL 1,194 Eflop/s, ця машина змогла досягти 6-го місця в рейтингу GREEN500 з показником енергоефективності 52,59 Гфлопс/Ватт.





Продуктивність HPL кожної з цих систем доводить, що величезна потужність не повинна досягатися шляхом неефективного використання енергії.

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