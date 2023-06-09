Adobe просуває Firefly AI у великий бізнес

9 июня 2023 г., 16:21

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За інформацією Reuters, Adobe заявила, що запропонує Firefly, інструмент штучного інтелекту для створення зображень, своїм великим бізнес-клієнтам. Причому з фінансовою компенсацією за порушення авторських прав, пов'язаних з контентом, створеним за допомогою цього інструменту.

Рішення про компенсацію з'явилося на тлі зростання кількості судових позовів щодо даних про зображення, які використовуються в послугах штучного інтелекту від таких компаній, як Stability AI і Midjourney, що можуть генерувати зображення лише з кількох слів тексту.

Раніше цього року Adobe випустила тестову версію Firefly, власного сервісу, який, за її словами, був створений з використанням юридично безпечних даних зображень.

У четвер компанія Adobe, заявила, що почне пропонувати Firefly своїм корпоративним клієнтам як частину Adobe Express, інструменту, покликаного допомогти бізнес-користувачам, які не спеціалізуються на дизайні, створювати зображення і документи.

Намагаючись надати цім клієнтам впевненості, Adobe заявила, що запропонує компенсацію за зображення, створені за допомогою цього сервісу, хоча компанія не надала фінансових чи юридичних деталей того, як працюватиме програма.

"Ми фінансово відповідаємо за весь контент, який створюється Firefly для внутрішнього чи зовнішнього використання нашими клієнтами", - заявила агентству Reuters Ешлі Стілл (Ashley Still), старший віце-президент з цифрових медіа в Adobe.

Adobe також заявила, що дозволить компаніям налаштувати сервіс, навчивши його використовувати власні логотипи та продукти, щоб "коли співробітники створюють контент, він буквально відповідав керівним принципам їхнього бренду", - сказала Стілл.

У четвер Adobe також додала функції на основі штучного інтелекту до своїх інструментів цифрового маркетингу.

Суман Басетті (Suman Basetty), старший директор з продуктів штучного інтелекту в Adobe Experience Cloud, сказав, що будь-який користувач зможе створювати звіти на основі даних в системі, задаючи питання природною мовою, наприклад, порівняти онлайн і офлайн-продажі за певний період в певному регіоні.

"Замість того, щоб хтось витягував дані за певний період і створював звіт, тепер ви можете їх побачити. Це, по суті, демократизує дані по всьому підприємству", - сказав Басетті.

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