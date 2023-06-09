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QNAP Qfile Pro – модернізований мобільний додаток для резервного копіювання

9 июня 2023 г., 13:35
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QNAP Qfile Pro – модернізований мобільний додаток для резервного копіювання

Компанія QNAP оголосила про випуск мобільної програми Qfile Pro для iOS, яка розширила функціональність наявною мобільної програми Qfile.

Удосконалений інтерфейс користувача дозволяє користувачам легко виконувати резервне копіювання файлів з мобільних пристроїв на NAS, а також швидко переглядати, отримувати доступ, передавати та обмінюватися файлами NAS. QNAP поетапно додаватиме нові функції, такі як вкладки «Нещодавно» та інтеграцію з Qsync, щоб продовжувати покращувати взаємодію з користувачем.

«Захист мобільних даних має вирішальне значення для сучасних користувачів, проте резервне копіювання завжди втомлює через місткість даних, що постійно зростає, і вартість хмарного сховища, — сказав Джиммі Тан (Jimmy Tan), менеджер з продуктів QNAP, додавши, що QNAP NAS забезпечує більші та доступні за ціною сховища в довгостроковій перспективі порівняно з хмарними сервісами, а завдяки абсолютно новому Qfile Pro резервне копіювання з мобільних пристроїв на NAS стає набагато простіше. Ми вважаємо, що QNAP — чудове рішення для зберігання даних для домашніх користувачів, авторів та підприємств».

Серед можливостей QfilePro варто відзначити:

- Резервне копіювання фото/відео з мобільного пристрою на NAS.
Автоматичне резервне копіювання мобільних фото/відео на основі налаштувань користувача.
- Управління файлами NAS з мобільних пристроїв
Користувачі можуть переглядати, отримувати доступ і передавати файли зі свого NAS, де б вони не знаходилися.
- Безпечні, але прості з'єднання
Користувачі можуть легко та безпечно підключатися до файлів NAS через myQNAPcloud. Жодних параметрів UPnP або переадресації портів не потрібно.
- Вкладка "Центр передачі файлів".
Користувачі можуть перевірити всі посилання для спільного доступу, теку групи та групи/членів, які мають доступ до кожного посилання для спільного доступу. Це корисно, якщо користувачі обмінюються файлами NAS із сім'єю, друзями, колегами чи клієнтами. Також передбачено гнучкі налаштування прав доступу.
- Нещодавно оброблені файли
Qfile Pro виявляє та складає список нещодавно використаних та нещодавно видалених файлів, дозволяючи користувачам швидше отримувати доступ до потрібних файлів.
- Інтеграція з Qsync (підтримуватиметься у третьому кварталі 2023 р.)
Qfile Pro додасть інтеграцію з Qsync Pro. Рекомендовано використовувати Qfile Pro для синхронізації тек NAS з мобільними пристроями. Додаткову інформацію буде додано на цільову сторінку Qsync.

Додаток Qfile Pro для iOS вже можна безоплатно завантажити, тоді як версія Qfile Pro для Android буде доступна в липні 2023 року.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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