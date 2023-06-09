QNAP Qfile Pro – модернізований мобільний додаток для резервного копіювання

9 июня 2023 г., 13:35

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Компанія QNAP оголосила про випуск мобільної програми Qfile Pro для iOS, яка розширила функціональність наявною мобільної програми Qfile.



Удосконалений інтерфейс користувача дозволяє користувачам легко виконувати резервне копіювання файлів з мобільних пристроїв на NAS, а також швидко переглядати, отримувати доступ, передавати та обмінюватися файлами NAS. QNAP поетапно додаватиме нові функції, такі як вкладки «Нещодавно» та інтеграцію з Qsync, щоб продовжувати покращувати взаємодію з користувачем.



«Захист мобільних даних має вирішальне значення для сучасних користувачів, проте резервне копіювання завжди втомлює через місткість даних, що постійно зростає, і вартість хмарного сховища, — сказав Джиммі Тан (Jimmy Tan), менеджер з продуктів QNAP, додавши, що QNAP NAS забезпечує більші та доступні за ціною сховища в довгостроковій перспективі порівняно з хмарними сервісами, а завдяки абсолютно новому Qfile Pro резервне копіювання з мобільних пристроїв на NAS стає набагато простіше. Ми вважаємо, що QNAP — чудове рішення для зберігання даних для домашніх користувачів, авторів та підприємств».



Серед можливостей QfilePro варто відзначити:



- Резервне копіювання фото/відео з мобільного пристрою на NAS.

Автоматичне резервне копіювання мобільних фото/відео на основі налаштувань користувача.

- Управління файлами NAS з мобільних пристроїв

Користувачі можуть переглядати, отримувати доступ і передавати файли зі свого NAS, де б вони не знаходилися.

- Безпечні, але прості з'єднання

Користувачі можуть легко та безпечно підключатися до файлів NAS через myQNAPcloud. Жодних параметрів UPnP або переадресації портів не потрібно.

- Вкладка "Центр передачі файлів".

Користувачі можуть перевірити всі посилання для спільного доступу, теку групи та групи/членів, які мають доступ до кожного посилання для спільного доступу. Це корисно, якщо користувачі обмінюються файлами NAS із сім'єю, друзями, колегами чи клієнтами. Також передбачено гнучкі налаштування прав доступу.

- Нещодавно оброблені файли

Qfile Pro виявляє та складає список нещодавно використаних та нещодавно видалених файлів, дозволяючи користувачам швидше отримувати доступ до потрібних файлів.

- Інтеграція з Qsync (підтримуватиметься у третьому кварталі 2023 р.)

Qfile Pro додасть інтеграцію з Qsync Pro. Рекомендовано використовувати Qfile Pro для синхронізації тек NAS з мобільними пристроями. Додаткову інформацію буде додано на цільову сторінку Qsync.



Додаток Qfile Pro для iOS вже можна безоплатно завантажити, тоді як версія Qfile Pro для Android буде доступна в липні 2023 року.

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