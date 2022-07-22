У минулому місяці ПриватБанк підключив майже 7 тис нових POS-терміналів

22 июля 2022 г., 16:25

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Український бізнес в умовах війни активно переходить на безготівку, надаючи можливість українцям оплачувати товари та послуги банківськими картками, наголошують у ПриватБанку.



Як повідомив керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв, у червні в мережі банку кількість активних торгових терміналів, які приймають оплату картками, збільшилася на 10% до 193 тисяч. При цьому, лише за останній місяць ПриватБанк підключив у торгових точках більше 6 800 нових POS-терміналів.



Загалом у червні 2022 в порівнянні з травнем кількість оплат покупок зросла на 6,4% - зі 177 млн транзакції до 189 млн транзакції. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, витрати на купівлю товарів та послуг банківськими картками зросли на 6,2% -44,9 млрд грн у травні проти 42,3 млрд грн у квітні 2022.



Повідомляється, що переважна частка карткових витрат українців йде на оплату харчових продуктів - 21,9 млрд грн та становить майже 50% загального обсягу оплат покупок картками.



Традиційно у літні місяці зростають обсяги оплат у кафе і ресторанах - 2,8 млрд грн проти 2,3 млрд у травні. Також українці у червні більше купували одягу та інших промислових товарів (9,6 млрд грн проти 8,5 млрд у травні), та менше витрачали на техніку і електроніку (2,7 млрд грн проти 2,9 млрд у травні) і ліки (2,3 млрд грн проти 2,4 у травні).

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