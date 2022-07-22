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У серпні Google планує почати публічне випробування нових AR-окулярів

22 июля 2022 г., 15:35
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Через сім років після того, як компанія майже звернула програму Google Glass, вона повертається до пристроїв доповненої реальності, щоб випустити ще один набір розумних окулярів. Пообіцявши, що «ще рано, і ми хочемо зробити це правильно, тому ми не поспішаємо», компанія зараз готує свій новий прототип AR-окулярів для публічних випробувань, щоб перевірити їхній реальний потенціал.

Google вже деякий час розробляє цю нову модель окулярів доповненої реальності, і ще в травні пропонувала поглянути на поточний прогрес. Відео, опубліковане компанією, показало, що окуляри використовуються для перекладу голосу в текст у режимі реального часу.

Але як кажуть спостерігачі, сфера застосування нових окулярів доповненої реальності може виходити за межі цього. Google каже про обмеження на те, що можна отримати від тестування окулярів у лабораторних умовах, і щоб запропонувати такі функції, як навігація з доповненою реальністю, необхідно враховувати такі фактори реального світу, як погода та дорожній рух.

Цей крок також повинен допомогти Google зрозуміти, як пристрої можуть використовуватися в реальному світі. Окуляри матимуть вбудовані дисплеї, мікрофони та камери, але не будуть використовуватися для збору фотографій і відео, наполягає компанія. Швидше, це бортове обладнання використовуватиметься для таких речей, як переклад меню або пропонування напрямків навігації.

С початку ці окуляри будуть публічно випробувані кількома співробітниками Google і обраними тестувальниками, а програма почнеться наступного місяця.
Ви можете переглянути попереднє відео про переклад голосу в текст нижче.

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