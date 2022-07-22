Нові платформи Qualcomm Snapdragon W5+ та W5 націлені на пристрої наступного покоління, що носяться

22 июля 2022 г., 17:15

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Компанія Qualcomm Technologies оголосила про поповнення лінійки рішень преміумкласу для пристроїв, що носяться, Snapdragon W5+ та Snapdragon W5. Ці платформи відрізняються наднизьким енергоспоживанням і збільшеною продуктивністю, що дозволяє продовжити час автономної роботи для підключеного пристрою, що носиться.



Заявлено, що реалізовані у флагманській платформі Snapdragon W5+ удосконалення забезпечують зниження енергоспоживання на 50%, при цьому продуктивність підвищена вдвічі, також удвічі розширено функціональність, а розміри зменшено на 30% у порівнянні з попереднім поколінням. Створена платформа заснована на гібридній архітектурі та складається з 4-нм системи на кристалі та 22-нм високоінтегрованого постійно включеного співпроцесора. До її складу входить також Bluetooth 5.3 із наднизьким енергоспоживанням, малопотужні модулі Wi-Fi, GNSS та аудіо, а також у ній підтримуються стани з низьким енергоспоживанням, такі як Deep Sleep та Hibernate.



До моменту оголошення нових платформ компанії Oppo і Mobvoi анонсували на їх базі свої розумні годинники. Повідомляється й про роботу над 25 дизайнами інших виробників. Qualcomm Technologies також анонсувала два еталонні проєкти від Compal та Pegatron, які демонструють можливості платформи, допомагаючи клієнтам швидше розробляти продукти.

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