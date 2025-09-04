Квартальний дохід HPE зріс на 19% до рекордних 9,14 млрд дол.

4 сентября 2025 г., 17:35

Hewlett Packard Enterprise звітувала про рекордний дохід у третьому кварталі 2025 фінансового року, що перевершив очікування Волл-стріт, та повідомила про покращення прибутковості.





Компанія оголосила про скоригований прибуток на акцію в розмірі 0,44 дол. при доході 9,14 млрд дол. Ці показники перевищили очікування аналітиків, які прогнозували 0,41 дол. на акцію та 8,84 млрд дол. доходу.





Загальний дохід зріс на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Президент та генеральний директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) зазначив, що попит клієнтів був широким, особливо сильним у сегментах серверів та мережевого обладнання.





Ключовим моментом кварталу стало завершення довготривалої угоди на 14 млрд дол. з придбання Juniper Networks. Після цієї угоди HPE перейменувала свій бізнес-сегмент «Intelligent Edge» на «Networking», і саме він став найбільш швидкозростаючим, демонструючи зростання доходу на 54% у річному вимірі до 1,7 млрд дол..





Основна частина доходу HPE надійшла від її серверного бізнесу, який отримав значний поштовх від зростання попиту на AI-сервери, оснащені графічними процесорами. Дохід цього сегмента склав 4,9 млрд дол., що на 16% більше, ніж торік.





Інші підрозділи компанії також показали зростання: дохід Hybrid Cloud збільшився на 12%, до 1,5 млрд дол., а Financial Services — на 1%, до 886 млн дол.





Компанія за четвертий фіскальний квартал очікує дохід у діапазоні від 9,7 млрд дол. до 10,1 млрд дол. Також підвищенно прогноз щодо річного доходу до 14-16% зростання, що пояснюється включенням результатів Juniper Networks до показників.

