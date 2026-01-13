 
Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Норвегія виділить 400 млн дол. на підтримку енергетичної стійкості України

13 января 2026 г., 10:25
Уряд продовжує системну міжнародну роботу для залучення всіх доступних ресурсів на підтримку української енергосистеми. На цьому наголосила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі із Міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

За словами Юлії Свириденко, у ході перемовин передали норвезькій стороні узгоджений перелік обладнання, необхідного для проведення ремонтів після обстрілів та подальшого посилення енергетичної стійкості. Також обговорили підготовку майбутньої зустрічі у форматі «енергетичного Рамштайну», яку ініціює Україна як майданчик для координації довгострокової підтримки з партнерами.

«Норвегія є одним із ключових донорів Фонду підтримки енергетики та стратегічним партнером України в енергетичному секторі. Вдячні норвезькому Уряду за оголошення нового внеску у розмірі 400 млн дол. на підтримку енергетичної стійкості та закупівлю критично важливого обладнання», — наголосила Премʼєр-міністр.

Очільниця українського Уряду окремо подякувала за рішення продовжити партнерство у 2026 році та виділити 8,3 млрд дол/ в межах Nansen Program. У 2026 році Норвегія також планує додаткові асигнування до Norfund для розвитку бізнесу та інвестиційних проектів в Україні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

