TrendForce: через різке зростання цін DRAM ціни на смартфони та ноутбуки зростуть, бюджетні моделі будуть домінувати

12 декабря 2025 г., 17:37

0

Tweet

Останні дослідження TrendForce свідчать про те, що ціни на чипи пам'яті знову різко зростуть у першому кварталі 2026 року, створюючи значний тиск на світових виробників пристроїв. Внаслідок цього, бренди смартфонів та ноутбуків будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію та знижувати технічні специфікації.



Аналітична компанія зазначає, що подальший перегляд прогнозів поставок у бік зниження виглядає неминучим, а ринкові ресурси будуть ще більше концентруватися серед кількох провідних брендів.



TrendForce підкреслює, що пам'ять займає все більшу частку в загальній вартості матеріалів (BOM) у споживчих пристроях, таких як смартфони та ПК. Навіть для компанії Apple, яка має високу прибутковість, очікується, що компонент пам'яті у загальній BOM для iPhone значно зросте у першому кварталі 2026 року. Це може змусити Apple переглянути стратегії ціноутворення для нових моделей і розглянути можливість зменшення або скасування знижок на старіші версії.



Для брендів Android, орієнтованих на середній та низький цінові сегменти, де пам'ять є ключовим маркетинговим диференціатором та значною частиною BOM, зростання витрат на пам'ять змусить їх підвищувати стартові ціни на нові моделі у 2026 році. Їм також доведеться коригувати ціноутворення або життєвий цикл існуючих моделей, щоб мінімізувати збитки.



TrendForce також зазначає, що зростання вартості пам'яті спонукатиме виробників ноутбуків коригувати свій асортимент, стратегії закупівель та регіональні стратегії продажів. На ноутбуки високого класу, які часто мають мобільну DRAM, впаяну безпосередньо у материнську плату, виробники не зможуть скоротити витрати шляхом зниження специфікацій або заміни модулів. Ці моделі зіштовхуються з більш жорсткими конструктивними обмеженнями, що робить їх сегментом, найбільш схильним до раннього та значного цінового тиску.



На ринку споживчих ноутбуків попит залишається досить чутливим до змін у специфікаціях та цінах. Хоча поточні запаси готової продукції та недорогої пам'яті допомагають захистити короткострокові прибутки, коригування у середньостроковій та довгостроковій перспективі, такі як зниження специфікацій або підвищення цін, є неминучими. TrendForce прогнозує більш значні цінові коливання на ринку ПК до другого кварталу 2026 року.



Зниження специфікацій або відстрочка оновлення стало необхідним заходом економії для виробників смартфонів та ноутбуків. В моделях високого та середнього класу очікується, що ємність DRAM залишиться на мінімально необхідних стандартах, сповільнюючи цикли оновлення. Найбільше постраждає ринок бюджетних смартфонів, де базові моделі, ймовірно, повернуться до 4 ГБ DRAM у 2026 році. Натомість у бюджетних ноутбуках швидке зниження DRAM є неможливим через потреби і обмеження операційної системи.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet